Totodată, Gigi Becali a lansat un nou atac la adresa lui Călin Georgescu, susținând că acesta nu ar trebui să fie lăsat să candideze la alegerile prezidențiale. Latifundiarul a susținut apoi și că procurorii și instituțiile statului vor împiedica participarea candidatului independent la alegerile prezidențiale.

Becali susține că în perioada următoare ar urma să apară anumite probe care l-ar incrimina pe Călin Georgescu. El afirmă că așteaptă să vadă ce decizie vor lua procurorii în legătură cu aceste informații, înainte de a începe oficial campania de strângere de semnături pentru o eventuală candidatură.

„Eu ce știu din surse că în maxim o săptămână, 10 zile, vor apărea probe, filmări, înregistrări cu el și declarații ale unor oameni care au declarat că au cheltuit bani la înțelegere cu el și probe că instigă la violență, legionarism și antisemitism. Acum să vedem dacă este și adevărat. Eu abia aștept să scăpăm de omul ăsta, pentru că noi am avut într-adevăr președinți necredincioși sau am avut președinți de alte religii, cum a fost Iohannis, dar noi n-am avut președinte demonizat, asta e mult mai grav. Încă mai am încredere în procurori și în instituțiile statului că nu vor lăsa un om ca ăsta să devină președinte”, a spus el la Digi24.