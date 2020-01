Prezențe confirmate

Tyga, Dimitri Vegas&Like Mike, Black Eyed Peas, Passenger, Parov Stelar, Timmy Trumpet, Tujamo, Nicky Romero, Nina Kraviz, Jamie Jones, Dub FX, Borgore, Paul Kalkbrenner și mulți alții urcă în line-up-ul ediției cu numărul 4 a festivalului Neversea, transmite stiripesurse.ro

Ce au transmis organizatorii festivalului

„Este unul dintre cei mai cool artiști ai noului val, are piese cu care a ajuns în top 10 în chart-urile din toată lumea și este un artist în al cărui palmares apar: Discul de Platină și Discul de Aur pentru vânzări record, un Grammy și premii, la MTV Music Awards, la categoriile: Best US Act, Favorite Rap/Hip-Hop Artist, World’s Best Male Artist, World’s Best Entertainer of the Year. În 2019, Tyga a fost listat timp de 50 de săptămâni în Top 100 Artist Chart, clasament realizat de publicația americană Billboard”, au transmis miercuri aceștia, potrivit sursei menționate.

Muzica din Bad Boys 3

Dimitri Vegas & Like Mike, DJ-ii care au ocupat locul 1 în TOP 100 DJ MAG 2019 vor urca și ei, pentru prima dată, pe scena de la Constanța.

Vara aceasta, pe plaja din Mamaia se va auzi și „Ritmo”, ultimul single de la Black Eyed Peas și soundtrack-ul părții a treia din mult îndrăgita serie „Bad Boys”. Această melodie a strâns 450 de milioane de vizualizări pe platforma YouTube.

