Fermierul care a luat decizia potrivită la momentul potrivit: S-a îmbogățit peste noapte. Oricine poate începe această afacere

„Soiul Chandler aş putea spune că e etalonul nucilor. Coaja este subţire, producţie ajunge la circa 5-6 tone pe hectar în Franţa, la noi aş putea spune 3,5-4 tone. Cel mai mare avantaj însă este faptul că miezul rămâne întreg atunci când se sparge nuca, nu se fărâmiţează. O altă caracteristică importantă a soiului Chandler este că au o înălţime să spunem mică în comparaţie cu alte soiuri. Ajunge la circa 6 metri înălţime la maturitate”, explică Nicolae Murea.

Plantaţia este situată în Tomşani, iar livada de nuci dispune în prezent şi de o pepinieră, dată fiind curiozitatea, precum şi cererea foarte mare de pe piaţa internă. Am găsit o plantaţie cu nuci de la mine şi în Harghita. În primul an de când am pepinieră am vândut vreo 1.000 de puieţi, anul trecut circa 5-6.000, iar anul acesta cred că o să vând aproape 15.000 de puieti”, a declarat fermierul.

Profitul pe care îl poate avea un fermier care alege să îşi înfiinţeze propria livadă cu nuci din acest soi, poate ajunge la 15.000 de euro pe hectar, în cazul unei producţii de nucă de 4 tone la hectarm vândută apoi la 6 euro/kg. Investiţiile într-o astfel de afaceri, îl poate costa 2.500 de euro pe hectar pe fermier, în această sumă fiind incluse costurile cu materialul saditor şi închirierea unei maşinării pentru munca de pe plantaţie, conform Ziarulonline.ro.