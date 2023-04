Fermierii din România au anunțat că își vor duce vineri utilajele agricole în fața unor instituții, dar și la punctele de trecere a frontierei. Acestea vor bloca parțial mai multe puncte vamale, stații de carburanți, drumuri și instituții.

Fermierii spun că produsele care vin din Ucraina au afectat piața

De asemenea, fermierii au subliniat că afacerile lor sunt în pericol din cauza produselor care vin din Ucraina.

„Această formă extremă de manifestare este consecința nemulțumirii și dezamăgirii profunde a fermierilor români în legătură cu soluția găsită de Comisia Europeană la problemele și dezechilibrele grave cu care se confruntă sectorul agro-alimentar din țara noastră, pe fondul distorsiunilor de piață cauzate de conflictul armat din Ucraina.

Eliminarea totală, începând cu mijlocul anului trecut, a taxelor vamale pentru toate mărfurile din Ucraina, a exportat, în plan comercial, efectele războiului în țările limitrofe printr-un efect de dumping involuntar, deoarece a stimulat fermierii ucraineni să vândă sub cost odată cu forțarea ritmului fluxurilor de marfă”, a informat Alianța pentru Agricultură și Cooperare.

Informațiile oferite de organizatori arată că protestele vor fi în București și în județele Alba, Arad, Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Brăila, Buzău, Cluj, Constanţa, Covasna, Galaţi, Iaşi, Mureş, Olt, Satu Mare, Timiş, Tulcea și Vrancea.

Executivul și CE caută măsuri pentru a reduce efectele exportului cerealelor din Ucraina

Amintim că premierul României, Nicolae Ciucă, a anunțat joi că Guvernul de la București și Comisia Europeană caută măsuri pentru a reduce efectele exportului cerealelor din Ucraina asupra fermierilor români.

„În acest moment am discutat cu toţi cei care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol. Acest Guvern a venit cu măsuri concrete reale pentru fermieri şi pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în industria alimentară. Am înţeles şi înţelegem foarte bine care sunt consecinţele tranzitului de cereale din Ucraina, către alte destinaţii, de aceea, îi rog pe fermieri, aşa cum am discutat până acum şi aşa cum au dat dovadă de înţelegere până acum sunt convins că în continuare va exista această colaborare şi această identificare a soluţiilor prin care să determinam ca aceste consecinţe sa aibă un impact cât mai mic asupra fermelor din România”, a declarat Nicolae Ciucă.