Nicolae Ciucă: Guvernul României a venit cu măsuri concrete reale pentru fermieri

Joi, 6 aprilie 2023, într-o conferinţă de presă la finalul BPN al Partidului Național Liberal (PNL), premierul României, Nicolae Ciucă, a fost întrebat dacă Petre Daea va rămâne ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după ce va avea loc rotativa guvernamentală, chiar dacă nu a obţinut fondurile europene necesare pentru agricultura românească.

„În acest moment am discutat cu toţi cei care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol. Acest Guvern a venit cu măsuri concrete reale pentru fermieri şi pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în industria alimentară. Am înţeles şi înţelegem foarte bine care sunt consecinţele tranzitului de cereale din Ucraina, către alte destinaţii, de aceea, îi rog pe fermieri, aşa cum am discutat până acum şi aşa cum au dat dovadă de înţelegere până acum sunt convins că în continuare va exista această colaborare şi această identificare a soluţiilor prin care să determinam ca aceste consecinţe sa aibă un impact cât mai mic asupra fermelor din România”, a fost răspunsul dat de Nicolae Ciucă.

I-a fost pusă această întrebare în contextul în care miercuri, 5 aprilie 2023, Henryk Kowalczyk, ministrul Agriculturii din Polonia, și-a înaintat demisia, după ce Comisia Europeană (CE) a prelungit stimulentele pentru importurile de cereale din Ucraina, chiar dacă Guvernul de la Varșovia a cerut exact contrariul,

Nicolae Ciucă: Executivul și CE caută măsuri pentru a reduce efectele exportului cerealelor din Ucraina asupra fermierilor

Premierul României a precizat, totdată, că, în cadrul discuţiilor purtate cu fermierii români, a dat asigurări că măsurile susţinute de Guvernul de la București, împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene (CE), vizează identificarea acelor mecanisme în vederea reducerii efectelor pe care tranzitul şi exportul de cereale din Ucraina le produc asupra fermierilor din statele vecine cu Ucraina.

„În acelaşi timp, i-am asigurat că vom face în aşa fel încât prin măsurile pe care le luăm la nivelul Guvernului, prin măsurile pe care le luăm împreună cu Comisia Europeană şi săptămâna aceasta am semnat împreună cu fermierii o scrisoare către preşedintele Comisiei Europene pentru a identifica acele mecanisme în vederea reducerii efectelor pe care tranzitul şi exportul cerealelor din Ucraina le produc asupra fermierilor de la graniţa Ucrainei”, a explicat premierul României.