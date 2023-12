Pensiunea Ferma Dacilor, aflată în mijlocul tragediei provocate de incendiul devastator care a avut loc în a doua zi de Crăciun, transmite un mesaj pe rețelele de socializare. Reprezentanții pensiunii spun despre cei care au murit că au fost persoane iubite „cu tot sufletul”.

Mesajul subliniază că „Familia Ferma Dacilor” a fost lovită de o durere pentru care nu au fost pregătiți și că așteaptă cu nerăbdare rezultatele investigațiilor pentru a găsi răspunsuri.

În mesaj se face și referire la dezvăluirile din presă legate de trecutul lui Cornel Dinicu, fondatorul pensiunii. Reprezentanții pensiunii susțin că „suntem altfel de oameni” faţă de ce se spune în mass-media. Ei subliniază că Ferma Dacilor a fost mai mult decât o afacere, a fost o familie care a pornit de jos și a crescut cu principii morale și umane puternice.

În ceea ce privește trecutul lor, au recunoscut că au avut momente dificile și că au trăit diferit, dar au subliniat că au învățat să fie mai buni datorită unor oameni care au trecut prin viață cu demnitate.

„Dincolo de articolele nesfârşite de la TV şi în online, trebuie să vă spunem că suntem altfel de oameni faţă de ce se spune. O singură dată dacă ne-aţi trecut pragul şi ne-aţi cunoscut, sigur nu v-a trecut indiferentă dragostea noastră faţă de oameni.

Ferma Dacilor a pornit de foarte jos, mai puţin ca o afacere şi mai mult ca o familie. Am crescut animale, am lucrat pământul zi lumină şi am adunat pe toată lumea în jurul mesei noastre la final de zi. Am vrut, în primul rând, să oferim oamenilor din zonă o şansă la mai mult. N-am refuzat pe nimeni care a căutat un loc de muncă. Aveam sau nu nevoie, am găsit ceva de făcut. N-am refuzat niciun producător local care voia să-şi vândă produsele la noi. Indiferent că a venit cu 1kg de ceapă sau cu 10kg de cartofi, noi le-am luat cu speranţa că pentru fiecare va fi puţin mai bine. N-am conceput şi n-am concepe altceva decât omenia.

Da, în familia noastră lumea are un trecut. E un lucru minunat că unii oameni au reuşit să treacă prin viaţă mai demni decât noi. Datorită acestor oameni ne-am dorit din toată inima şi am învăţat să fim mai buni. Ani lungi şi grei stau mărturie faptului că am trăit altfel. Că ne iubim aproapele, că am stat în comunitate să ajutăm. Că fiecare zi ne-am aplecat capul şi am primit orice reproş cu umilinţă şi cu speranţa că vom fi iertaţi pentru păcatele tinereţii. Educaţia şi moralitatea unui om ţin în primul rând de şansă. Iar când şansa a venit, n-am ezitat nicio clipă. Ne-am îndreptat”, se mai arată în mesaj.