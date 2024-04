Cu toate acestea, Climate Analytics a publicat un raport destul de controversat, în noiembrie 2023 care a sugerat posibilitatea ca cel mai nociv impact al oamenilor asupra climei să fie de domeniul trecutului.

Oceanele rămân alarmant de calde, declanșând al patrulea eveniment global de albire a coralilor din istorie. Concentrațiile de gaze, care captează căldura în atmosferă, au atins niveluri nemaivăzute pe planetă, de milioane de ani, în timp ce cererea pentru combustibilii fosili, care produc această poluare, este mai mare decât a fost vreodată.

Cu toate acestea, este posibil ca lumea să fie mai aproape ca oricând de a opri schimbările climatice, scrie Vox.com.

Anul trecut, în China, cel mai mare emițător de carbon din lume, au fost instalate mai multe panouri solare decât au instalat SUA în întreaga sa istorie. Mai multe vehicule electrice au fost vândute în întreaga lume. Eficiența energetică se îmbunătățește.

Zeci de țări măresc decalajul dintre creșterea economică și emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, guvernele și-au intensificat ambițiile de a reduce impactul asupra climei, în special când vine vorba de gaze puternice cu efect de seră, cum ar fi metanul.

Dacă aceste tendințe continuă, emisiile globale ar putea începe, de fapt, să scadă.

Climate Analytics a publicat un raport destul de controversat, în noiembrie anul trecut, care a sugerat posibilitatea ca cel mai nociv impact al oamenilor asupra climei să fie de domeniul trecutului, subliniază publicația.

Inerția din spatele acestei tendințe de reducere a emisiilor este atât de mare încât politica nu poate decât să o încetinească, mai greu însă să o oprească. Multe dintre cele mai defavorabile scenarii climatice imaginate în ultimele decenii sunt acum mult mai puțin probabile.

Statele Unite ale Americii, al doilea cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din lume, au scăzut deja de la vârful din 2005 și coboară în continuare. În martie, Carbon Brief a efectuat o analiză a modului în care emisiile de gaze cu efect de seră din SUA s-ar descurca sub o a doua administrație Trump sau o a doua administrație Biden.

Ei au descoperit că obiectivele declarate ale lui Trump de a stimula dezvoltarea combustibililor fosili și de a anula politicile climatice ar crește emisiile din SUA cu 4 miliarde de tone metrice până în 2030. Dar chiar și sub Trump, este posibil ca emisiile din SUA să scadă.

Este un semn clar că eforturile de a limita schimbările climatice au un impact durabil.

Emisiile din SUA sunt pe cale să scadă, indiferent cine va câștiga Casa Albă în noiembrie, dar politicile actuale nu sunt în conformitate cu obiectivele climatice ale SU, subliniază Carbon Brief.

Cu toate acestea, după doar patru luni ale anului 2024, pare puțin probabil ca lumea să fi ajuns încă în vârful muntelui. Cererea de combustibili fosili este așteptată să crească în continuare, în parte din cauza creșterii economice mai mari în țările în curs de dezvoltare. Tehnologii precum inteligența artificială și criptomonedele cresc, de asemenea, cererea generală de energie.

De la începutul Revoluției Industriale, emisiile de gaze cu efect de seră au crescut în tandem cu bogăția și o populație în creștere.

Din anii 1990 și 2000, acea legătură directă a fost separată în cel puțin 30 de țări, inclusiv SUA, Singapore, Japonia și Regatul Unit. Economiile lor au crescut, în timp ce impactul lor asupra climei s-a redus pe persoană.

În ultimul deceniu, rata poluării globale cu dioxid de carbon a crescut lent, chiar dacă economia și populația globală au crescut cu marje mai largi. Emisiile pe cap de locuitor la nivel mondial s-au menținut, de asemenea, constante în ultimul deceniu.

„Putem fi destul de încrezători că am aplatizat curba”, afirmă Michael Lazarus, om de știință senior la SEI US, un think tank de mediu, care nu a fost implicat în studiul Climate Analytics.