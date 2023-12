Ferma Dacilor se află pe dealurile din Tohani, departe de aglomerația de pe Valea Prahovei. Este un proiect inițiat de un antreprenor prahovean care a crescut în această zonă pitorească. Afacerea a început acum 10 ani.

Cornel Dinicu a achiziționat, atunci, terenuri care erau inițial „pline de mărăcini”, transformându-le ulterior într-o afacere prosperă.

„Lăsam mașina în stradă că nu puteam să intrăm în fermă. Și am tot cumpărat, din aproape-n aproape până am ajuns la 40 de hectare. Apoi ne-am apucat să construim o fermă cu mâncare bio. Inițial a fost pentru mine și familie. Apoi au vrut și prietenii mâncare bio. Și așa am început să livrăm coșuri cu mâncare bio”, a relatat Cornel Dinicu cum a început totul.