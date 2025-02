Mulți angajați se luptă cu orele pierdute în trafic sau cu dilema relocării, însă o femeie din Malaezia a găsit o soluție inedită pentru a-și menține echilibrul între carieră și viața de familie, scrie cancan.ro.

Racheal Kaur, locuind în Penang și lucrând în Kuala Lumpur, a transformat zborul zilnic într-o rutină obișnuită. În fiecare dimineață, ea se urcă în avion pentru a ajunge la birou, alegând astfel să rămână aproape de cei dragi.

Ritmul său de viață este impresionant. Ziua începe la ora 4:00, când se trezește și se pregătește să plece de acasă. La ora 5:00 este deja în drum spre aeroport, iar zborul de 40 de minute către Kuala Lumpur decolează la 5:55. Până la ora 7:45, Racheal este gata să-și înceapă activitatea la birou. Deși acest program ar părea epuizant pentru oricine, ea consideră că merită efortul pentru a-și petrece serile cu familia.

Racheal are doi copii, de 11 și 12 ani, care au nevoie de prezența mamei lor, mai ales în această etapă a vieții.

„Am doi copii, amândoi cresc. Cel mare are 12 ani, iar fiica mea are 11 ani. Cu ei crescând, simt că au nevoie mai mult de mama lor prin preajmă.”, a spus aceasta, potrivit New York Post.