Între timp, a apărut întrebarea: câți pași ar trebui să facem zilnic pentru a avea grijă de sănătate? Iar răspunsurile sunt, adesea, contradictorii. În majoritatea cazurilor, se spune că cel puțin 10.000 de pași zilnic sunt cruciali pentru menținerea sănătății. Alte voci pretind că un obiectiv zilnic de 5.000 de pași ar fi suficient.

Gazdele emisiunii „Am I Doing It Wrong” de pe podcastul HuffPost au discutat cu Heather Milton, fiziolog la NYU Langone Health din New York, pentru a afla răspunsul.

De ce sunt importanți 10.000 de pași zilnic pentru sănătate

Chiar dacă cei 10.000 de pași stabiliți ca piatră de hotar nu s-au bazat pe cercetări medicale sau științifice, de zeci de ani rămân punctul de referință pentru obiectivul zilnic.

Iată ce spune Milton:

„Au existat cercetări care au analizat obiectivul celor 10.000 de pași pe zi și cum se leagă asta cu cele 30 de minute de activitate de intensitate moderată pe zi. Ideea e că, dacă obțineți intensitatea corectă a celor 10.000 de pași făcuți zilnic, atunci puteți echivala asta cu aproximativ 30 de minute de activitate de intensitate moderată.”

Cu toate acestea, nu toți pașii pe care îi facem sunt la fel.

Ritmul pașilor ar trebui să fie suficient de alert

De aceea, Milton a subliniat că, pentru a profita la maximum de plimbările noastre, ritmul nostru ar trebui să fie suficient de alert pentru a ne împiedica, de exemplu, să vorbim ușor la telefon în timp ce o facem, numind asta „testul de vorbire”.

Pe lângă intensitate, numărarea pașilor poate oferi rezultate diferite, bazate pe alți factori, cum ar fi vârsta. Un studiu din 2019, care a implicat 16.741 de femei cu vârste cuprinse între 62 și 100 de ani, a constatat că „4.400 de pași pe zi au fost asociați cu o reducere cu 41% a mortalității, comparativ cu mersul a 2.700 de pași pe zi, Iar 7.500 de pași au fost asociați cu o reducere de 60% a mortalității”.

Un alt studiu a arătat scăderea progresivă a riscului de mortalitate pentru persoanele sub 60 de ani atunci când au făcut zilnic 8.000 până la 10.000 de pași.

Fixați ca obiectiv numărul 30

Deoarece sunt există mulți factori care trebuie luați în considerare atunci când încercăm să stabilim numărul de pași necesari, Milton a sugerat să încetăm să ne concentrăm pe numărarea pașilor și să ne axăm pe un alt număr: 30.

El susține că 30 reprezintă numărul de minute de activitate moderată pe care e bine să ne-o propunem în fiecare zi, dar și numărul maxim de minute în care ar trebui să stăm pe un scaun, fără a ne ridica, în orice moment al zilei.

„Timpul în care suntem sedentari este un alt factor de risc pentru sănătate”, a remarcat ea.

Inactivitatea poate contribui la nenumărate probleme medicale, inclusiv obezitate, hipertensiune arterială, anumite tipuri de cancer și probleme de sănătate mintală, astfel încât, cu cât suntem mai puțin sedentari, cu atât putem fi mai sănătoși.