Femeia care a provocat un accident grav, sâmbătă, în etapa de debut a Turului Franţei, va fi trimisă în judecată, au anunţat organizatorii. Deocamdată ea trebuie găsită, fiindcă a dispărut de la locul faptei înainte de sosirea anchetatorilor.

„O acționăm în judecată pe această femeie care a avut un comportament atât de inconştient”, a declarat pentru agenţia France Presse Pierre-Yves Thouault, directorul adjunct în Turul Franţei. „Facem acest lucru pentru ca minoritatea mică a oamenilor care recurg constant la astfel de gesturi să nu strice spectacolul pentru toată lumea”.

„Am lansat un apel la martori pentru a o găsi pe cea în cauză în vederea deschiderii unei anchete judiciare pentru răniri involuntare, pentru încălcarea deliberată a unei obligaţii de securitate sau de prudenţă„, a transmis jandarmeria franceză, pe Facebook.

Femeia care a produs carambolul riscă un an de închisoare

Prima mare căzătură colectivă s-a produs cu aproximativ 45 de km înainte de linia de sosire a primei etape a Turului ciclist al Franţei, sâmbătă, la Landerneau, când ciclistul echipei Jumbo, germanul Tony Martin, plasat în primele rânduri ale plutonului, a lovit pancarta unei spectatoare aflată pe şosea. Pe pancartă scria „ALLEZ OPI-OMI!”, un mesaj de salut la adresa bunicilor. Tony Martin a antrenat în cădere numeroşi rutieri, generându-se o imensă confuzie, cu ciclişti la pământ şi alţii depanaţi.

Patru rutieri au fost constrânşi la abandon după prima etapă: germanul Jasha Sutterlin (DSM), lituanianul Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ), francezul Cyril Lemoine (BB Hotels) şi spaniolul Marc Soler (Movistar).

Femeia care a produs carambolul a dispărut înainte de apariţia anchetatorilor, iar presa franceză scrie că ea riscă un an de închisoare ca urmare a gestului său. Procurorii spun că femeia ar putea fi acuzată că „a încălcat în mod deliberat reglementările de siguranță și că ar fi provocat răni care ar putea împiedica pe cineva să lucreze până la trei luni”, fapt pentru care ar putea primi o amendă de aproximativ 13.000 de lire sterline sau până la an de închisoare, potrivit The Daily Mail.