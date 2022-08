Federația Română de Canotaj a semnat un contract de parteneriat cu Phoenicia Hotels. Mohammad Murad: Voi sunteți nepoții lui Ivan Patzaichin

Astăzi 31 august 2022, a fost semnat contractul de parteneriat dintre Phoenicia Hotels și Federația Română de Canotaj, prin care cel mai mare grup hotelier din Romania își propune să susțină și să premieze performanțele atât ale Federației cât și ale sportivilor.

În cadrul evenimentului, Mohammad Murad, Președintele Phoenicia Hotels, a premiat toți sportivii medaliați la Campionatul European de Canotaj de la Muchen, premiile constând atât în sume de bani cât și servicii turistice.

Acordul a fost semnat cu doar 18 zile de începerea Campionatului Mondial de Canotaj de la Racice, Cehia, care se va desfășura în perioada 17 – 24 Septembrie.

În cadrul evenimentului desfășurat la baza sportivă de la Snagov, Mohammad Murad a ținut să mulțumească sportivilor și oficialilor Federației pentru ultimele rezultate obținute, care au făcut ca imnul României și steagul național să fluture pe cele mai înalte catarge conducând direct la promovarea României la nivel mondial.

„Văd în voi pe “nepoții lui Ivan Patzaichin”, care pot continua munca și atinge performațele marelui nostru sportiv, cvadruplu campion olimpic. “Cred că este datoria morala a oricărui om de afaceri de succes să susțină performanța sportivă”, a spus acesta.

Phoenicia Hotels este cel mai mare grup hotelier din România, cu un total de peste 10.000 de locuri de cazare în București, pe litoralul românesc, dar și la Samgeorz-Bai.

Concept românesc

„După 2 decenii de experiență pe piața turistică din România, Phoenicia Hotels este considerat la momentul actual cel mai mare grup hotelier românesc, ca număr de paturi, având în portofoliu peste 10.000 de locuri de cazare.

Concept dinamic, 100% românesc, a căpătat notorietate datorită priceperii de a crea povești de vacanță si experiențe unice. Am învățat, an după an, să fim mai aproape de oameni, pentru a înțelege mai ușor nevoile și așteptările lor. Am învățat că nu este de ajuns să oferim servicii de cazare și masă, ci trebuie să venim în permanență cu ceva în plus. Așadar, indiferent că oaspeții sunt în concediu de vară pe litoral, ori într-o călătorie de afaceri în Capitală, misiunea noastră este să transpunem poveștile în realitate”, se arată pe site-ul oficial al hotelului.

“Țin să vă mulțumesc pentru încrederea și loialitatea pe care ni le-ați arătat an de an. Cu sprijinul dumneavoastră a fost posibilă dezvoltarea continuă și performanța. A contat, contează și va conta întotdeauna să vă oferim confort, bună dispoziție și servicii de calitate. Nu putem vorbi de turism fără a vorbi de sentimentul care nu ne părăsește niciodată, acela de a fi gazda ideală a unui sejur petrecut într-unul dintre hotelurile noastre”, spune Mohammad Murad într-un mesaj publicat pe site-ul lanțului de hoteluri.