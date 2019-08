Mama Luizei crede cu tărie că oasele găsite de anchetatori nu aparțin fetei sale. ”Săptămâna trecută am vorbit ultima dată cu anchetatorii. Marți ne-au spus că Dincă a omorât fetele. Atunci au luat contact cu noi ultima dată. S-a găsit rucsacul, am fi vrut să mergem acolo să îl recunoaștem. Despre oasele din pădure am aflat de la anchetatori. Sufletul meu spune că aș vrea să trăiască Luiza. Am fost umiliți. Am fost tratați cu indiferență”, a spus mama Luizei.

Cu speranța că fata mai este în viața a vorbit și bunicul fetei dispărute în aprilie. ”Trăim cu speranța că nu sunt oasele Luizei”, a spus bunicul fetei.

”Cred că Luiza mai trăiește. Fata mea, vreau să vină acasă. Nu cred că Luiza e moartă, că nu sunt oaselei ei. Sunt oase de animal. Nu pot să trăiesc fără ea. Nu știu cum să fac asta.”, a reacționat și bunica Luizei.

