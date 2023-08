Explozie la Crevedia! Bărbatul care a decedat este doar unul dintre cei care au raportat de multe ori scurgeri de gaz. Reporterii care au mers la fața locului au aflat de la oamenii care încercau să-și recupereze o parte din bunuri că, de-a lungul timpului, ei au simțit miros de gaz dinspre stația GPL.

Ei spun că mirosul de gaz a devenit mai proeminent după retragerea autorizației. Localnicii au mai povestit că au făcut numeroase sesizări. Printre aceștia se afla și bărbatul care a decedat.

Localnicii le-au mai povestit reporterilor de la Realitatea PLUS că poliția a venit la un moment dat la stația GPL și că a închis-o, dar ea a funcționat și după.

Reporterii au mai aflat de la oamenii de acolo că bărbatul care a decedat din cauza exploziei era panicat din cauza mirosului de gaz. Tot el ar fi spus că dacă ar fi să moară, va muri tocmai din cauza acestei stații. Vorbele bărbatului s-au adeverit, din păcate.

Localnicii au explicat că au încercat să ia legătura cu autoritățile. Ei voiau să explice că se simt în pericol, dar nimeni nu a făcut nimic până în momentul tragediei.

Nici acum pericolul nu a trecut în totalitate. Se depun mari eforturi pentru a securiza locul și pentru a goli cisterna. Oamenii nu sunt lăsați să treacă de bariere, nici măcar pentru recuperarea banilor sau a actelor din casă.

Cele două persoane care au decedat în urma exploziei sunt o femeie și un bărbat – cei doi formau un cuplu de mai mulți ani și aveau și copii.

Femeia a luat foc din cauza primei explozii, iar bărbatul a făcut infarct atunci când a văzut-o. Acesta a murit pe loc, în timp ce soția sa a murit la spital. Avea arsuri pe 99% din corp.

Fiul celor doi a dat detalii despre tragicul eveniment. Informații sale sunt foarte triste și dureroase.

„Mama era acasă, a sunat-o pe sora mea și i-a spus că plutește gaz toată curtea, așa ca apa. Sora mea i-a spus să se ducă în casă, nu a mai apucat să ajungă până la ușă că atunci a avut loc explozia.

A ars în proporție de 96%. S-a ridicat de jos de unde a aruncat-o și a venit sigură pe picioarele ei până la ambulanță. Am luat-o repede cu mașina, nu am putut să o iau pe drum pentru că domnii polițiști blocaseră traficul. Am luat-o pe câmp, pe câmp am dat de un vecin ars și el în proporție de 90%.

M-am întâlnit cu tata, mi-a zis că nu știe de mama nimic. Am început să o căutăm prin casă nu era. Am ajuns la colț, tata deja ajunsese înaintea mea, a văzut-o pe targă, jos acolo, arsă și a căzut și el lângă ea. Am venit de pe câmp, am văzut ambulanța aici, un bărbat care era resuscitat, în stop cardiorespirator.

Nu m-a interesat să văd cine e pentru că, în primul rând, îmi căutam mama, nicidecum pe tata și am căutat pe la ambulanțe până când am găsit-o pe mama, de nerecunoscut. Am recunoscut-o după ochi, atât. Nu mai avea figură”, spune Sorin, fiul celor doi.