Pe durata pandemiei COVID-19, cazurile de gripă au scăzut la valori minime istorice. Este un fenomen pe care experții îl atribuie purtării măștilor și diverselor măsuri de precauție pentru combaterea noului coronavirus, scrie LiveScience.

Partea bună a pandemiei

Interesant este, după cum spun specialiștii, că două tipuri de virusuri gripale nu au apărut pe radarul nimănui în acest an, ceea ce înseamnă că nu au fost raportate cazuri de virusuri nicăieri în lume.

Experții nu știu încă dacă aceste tipuri au dispărut, dar, dacă ar fi așa, oamenii de știință ar putea avea mai mult timp la dispoziție pentru a alege tulpinile de virusuri gripale incluse în vaccinul gripal sezonier, a raportat STAT.

Pentru a vedea care virusuri gripale s-au stins, trebuie înțeles cum sunt clasificate virusurile gripale. Există patru tipuri de virusuri gripale: A, B, C și D. Virusurile gripale A și B provocă epidemii sezoniere în fiecare an, în timp ce virusul gripal C nu provoacă epidemii, ci o formă ușoară de boala.

Noi dezvăluiri despre virusul gripal D

Virusul gripal D nu afectează omul, ci bovinele. Virusurile gripale A sunt împărțite în „subtipuri” bazate pe două proteine ​​de pe suprafața lor, cunoscute sub numele de hemaglutinină (H) și neuraminidază (N), potrivit Centrului pentru Controlul Bolilor și Prevenire (CDC). În prezent, H1N1 și H3N2 circulă la oameni.

Virușii gripali B, pe de altă parte, nu sunt împărțiți în subtipuri, dar sunt împărțiți în două linii cunoscute sub numele de B / Yamagata și B / Victoria.

Virușii H3N2 sunt un grup deosebit de divers și, înainte de pandemia COVID-19, subtipurile lor păreau să devină din ce în ce mai diverse din punct de vedere genetic în fiecare an. „Scăderea diversității pentru acest subtip ar fi un „lucru grozav”, a declarat Richard Webby, directorul Centrului de colaborare al OMS.

Webby a avertizat că aceste tipuri de virusuri ar putea fi încă acolo, chiar dacă nu au fost raportate în bazele de date oficiale. Dar scăderea clară a cazurilor de gripă din acest an va aduce probabil unele modificări pentru gripă. Unii oameni de știință sunt sceptici că vom putea spune vreodată că un virus a dispărut pentru totdeauna.

„Termenul de dispărut poate fi înșelător”, spune Ian Lipkin, epidemiolog la Universitatea Columbia, New York.