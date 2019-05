Privită cu scepticism la începutul mandatului, Viorica Dăncilă a reușit să fie cel mai longeviv premier din actuala legislatură, dovedindu-se mai abilă decât predecesorii săi în relația cu interesele conjugate ale Coaliției de la guvernare și ale Uniunii Europene.

Într-un interviu pentru Capital, premierul României vorbește atât despre ce înseamnă drumul unei femei în politică, despre relația cu Uniunea Europeană, dar și despre rezultatele României la prima experiență de președinție a Consiliului Uniunii Europene. Premierul României a acordat interviul pentru Capital cu ocazia lansării revistei ”Top 100 de femei de succes”, care a avut loc ieri seara și care de astăzi poate fi găsită pe piață. În revistă puteți găsi interviul integral, în care premierul vorbește atât despre momentele sale de relaxare, dar și despre sfaturile pe care le-ar da unui tânăr aflat la început de drum.

Valoarea este dată de ceea ce reușești să realizezi pentru comunitate

– Sunteți prima femeie premier din istoria României. De asemenea, în martie anul acesta, guvernul german v-a așezat pe locul 12 în topul celor mai puternice femei din lume. Care sunt principiile după care vă ghidați în carieră? Aveți vreun model politic?

Viorica Dăncilă: Sunt în Partidul Social Democrat de aproape 23 de ani și am parcurs fiecare etapă a activității dar și a ierarhiei de partid. Nu am dat înapoi atunci când a fost greu și am fost mereu la datorie în momentele critice. Sunt un om de echipă, serios și responsabil, Sunt onorată să lucrez împreună cu colegii mei pentru România și pentru binele românilor.

Îmi respect adversarii politici, le respect ideile și cred în puterea dialogului. Ca om de partid, europarlamentar și prim-ministru, am dovedit acest lucru. Voi continua să am consultări pe teme importante pentru societate, cu toți cei care au un cuvânt de spus.

Prețuiesc competența și loialitatea. Consider că anvergura și valoarea oricărei funcții sunt date de ceea ce reușești să realizezi în timpul mandatului pentru cetățeni și pentru comunitate. Mă refer la soluții concrete și nu la prerogative abstracte. La ceea lași în urmă, efectiv.

Am avut drept modele în cariera mea lideri puternici, femei și bărbați, deopotrivă, care au știut să cultive etica puterii, care și-au exercitat mandatul cu bunăcredință, ghidați de corectitudine și moralitate.

Implicarea în folosul UE nu te face mai puțin român, dar să îți denigrezi țara, da

– Activitatea dumneavostră de parlamentar a fost exclusiv în Parlamentul European, fără vreun mandat în cel național. Din această perspectivă, care sunt principalele diferențe între modul de a face politică la București și la Bruxelles?



Am fost europarlamentar timp de nouă ani. A fost o experiență care m-a apropiat de temele majore ale Uniunii Europene și de peocupările cetățenilor europeni.

Mecanismele politicii sunt aceleași la Bruxelles, aici, în România sau în oricare altă țară din Europa. Diferențele provin din perspectivele diferite față de anumite subiecte. Orice stat membru are datoria să coopereze și să se implice în viața comunitară, în folosul întregii Uniunii. Iar cetățenii trebuie să știe că acest lucru nu îi face mai puțin români, francezi, germani, polonezi și așa mai departe. Însă ceea ce te face mai puțin este să îți denigrezi țara, să votezi împotriva poporului pe care îl reprezinți, să iei decizii care nu țin cont de priorițățile României și de interesele cetățenilor români.

”Subiectul modificării legilor justiției, o temă falsă”

– În ultimii trei ani relația dintre România și Uniunea Europeană pare a fi una tensionată, mai ales pe tema legilor justiției. Cum gestionați această situație?

– V.C.: Cât despre discuția despre relația tensionată dintre România și Uniunea Europeană pe subiectul modificării legilor justiției, reiterez opinia mea că aceasta este o temă falsă, eminamente politică. Din partea Guvernului a existat și există deschidere totală în privința cooperării și a etapelor ce trebuie parcurse. S-a lucrat la nivel de experți, atât din partea Comisiei Europene cât și din partea Ministerului Justiției. Am dat permanent asigurări partenerilor noștri europeni că ne vom consulta și că va exista transparență.

Toate măsurile adoptate de către Guvern sunt în acord cu principiile și valorile comune ale Uniunii Europene și aceasta este linia pe care sunt hotărâtă să continuu în activitatea mea de prim-ministru.

La nivel european, nu este deloc ușor să găsești soluții care să se plieze pe așteptările tuturor statelor membre. Sunt 28 de state membre, care au priorități diferite. De aceea este important să dai dovadă de maximă implicare, ca în legislația adoptată să se regăsească și prioritățile din țara ta, să se regăsească așteptările cetățenilor pe care îi reprezinți. În mandatul de europarlamentar, eu am susținut și promovat România cu toată energia și m-am implicat în toate dezbaterile și reuniunile care au creat premisele unei vieți mai bune pentru români.

– Mandatul dumeavoastră de premier se suprapune peste o situație tensionată din punct de vedere al mesajelor publice, acestea fiind unele dure chiar la adresa dumneavoastră. În ce măsură vă afectează și cum le gestionați?

V.D.: Când deții funcția de premier, te aștepți ca atenția publică să se îndrepte asupra ta. Eu am fost conștientă, de la bun început, că voi avea de luptat cu prejudecățile acelora care, din motive politice, ”vânează” detalii pentru a deturna atenția de la realizările guvernului.

Criticii ne acuză că înfrânăm investițiile. Însă, cifrele arată cu totul altceva. România înregistrează un nivel record al investiţiilor străine directe, depăşind un miliard de euro, cel mai ridicat nivel după criza economică. Este o creştere cu peste 47% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, care arată încrederea investitorilor străini în mediul de afaceri din România. Creștere s-a înregistrat și la exportul de servicii – aproape 18%, adică 600 de milioane de euro, ceea ce înseamnă un surplus comercial de 1,3 miliarde de euro. Și să nu uităm că România se situează printre primele state membre din UE din perspectiva creșterii economice.

Suntem acuzați că nu ne-am fi ținut promisiunile făcute românilor. Dar creșterea economică, despre care vorbeam, se vede şi în buzunarul românilor. Date oficiale certifică faptul că salariile au crescut, îndeosebi cele ale personalului medical și cadrelor didactice.

Dacă măsurile adoptate de Guvern se concretizează în astfel de rezultate,”răutățile politice” contează cel mai puțin. Este firesc să apară și critici, pot să accept asta. Criticile pot fi constructive. Nu accept atacul la persoană, criticile malițioase, cu substrat politic.

Din punctul meu de vedere, România și cetățenii săi merită un viitor sigur, prosper și european, așa cum ni l-am dorit cu toții după căderea comunismului. Ne-am asumat acest obiectiv prin Programul de guvernare și vom continua pe acest drum.

