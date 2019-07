Dacă ar fi să te prezinți în câteva fraze, ce ai spune despre tine? Dar în câteva cuvinte?

Pentru că numele meu e Miron, îmi place să mă prezint cu multă autoMironie:



Sunt un idealist cu inițiativă, vechi cititor, tânăr scriitor.

Ai reușit să strângi o comunitate foarte mare în jurul Cărților pe față. Care sunt activările pe care le faceți în mod obișnuit în timpul anului?

Suntem prezenți ca parteneri la tot mai multe târguri și festivaluri de carte și inclusiv la festivaluri de muzică. Toamna organizăm Gala cititorilor (unde aplaudăm oamenii care merg la bibliotecă), primăvara e la grădina botanică și peste an avem cluburile de lectură și inaugurarea de clase cititoare prin licee.

Care este cea mai dragă campanie a ta?

Campania pe care urmează să o facem. Mă entuziasmează noutatea.

Care sunt cele mai mari satisfacții ale tale de când ai început campania „Cărțile pe față”?

Cea mai mare satisfacție de lectură o am la cluburile de lectură, unde citim texte pe loc, cu voce tare, după care textele devin pretexte pentru discuții pline de substanță.

Curajul de a continua campania vine din faptul că oameni din alte orașe implementează și ei inițiative făcute de noi.

O mare bucurie e și când ne scriu elevi să ne spună că au scris despre noi la BAC.

Sau când, pur și simplu, recomand cuiva o carte, o citește și o recomandă mai departe.

După ce și-au dat „cărțile pe față”, i-ai îndemnat pe oameni să-și pună „cărțile pe spate”, pe spatele cărților de vizită. Cum au reacționat cei care au primit astfel de cărți de vizită? Știi cumva ce reacții au avut cei care le-au primit?

Mediul de business a reacționat foarte bine. Toată lumea e de acord că e bine să citești, iar să pui recomandări de cărți pe spatele cărților de vizită e și un mod de a te diferenția, lucru foarte relevant în afaceri.

Cei care primesc astfel de cărți de vizită de cele mai multe ori sunt fascinați sau se amuză de jocul de cuvinte #CărțiPeCărțileDeVizită, după care spun și ei ce recomandări ar pune pe cărțile lor de viață.

În curând vei lansa campania Reading Suits You, alături de Tudor Tailor. Ce presupune această campanie și cum se va desfășura?

Momentan pot spune doar că va fi legată de a încuraja cititul la locul de muncă. Mai multe detalii vom putea anunța curând.

Campania Nuntă ca la carte încurajează mirii să ofere mărturii cărți personalizate cu poza lor de copertă. Cât de des apelează tinerii care vor să se căsătorească la aceste serivicii?

Aici persoana de decizie e de obicei mireasa, care, desigur că își dorește o nuntă ca la carte. Interesul pentru astfel de mărturii crește tot mai mult în toată țară. Mai ales că încă este ceva nou și mirii vor să fie originali la nunta lor.

Există, de asemenea, și varianta cărților personalizate cu poezii pentru mame. Cum a fost primit acest proiect?

Acest volum are o cerere foarte mare înainte de 8 martie. Recent cuplurile au început să ofere la botez, tot mărturie, volumul de versuri Mama, mai ales în varianta personalizată. Un motiv în plus pentru care lumea comandă aceste cărți este faptul că din vânzarea lor ne finanțăm campania. Iar cartipentruoamenidragi.ro este o formă de antreprenoriat social.

Presa internațională a scris despre proiectele tale. Ne poți povesti, te rog, care au fost reacțiile? Cine te-a căutat în urma proiectelor implementate aici?

Despre Travel by book, transport public gratuit pentru cine călătorește citind, s-a scris în peste douăzeci de limbi.

Oameni de pe toate continentele continuă să ne trimită mesaje prin care ne anunță că vor să implementeze ideea și la ei în oraș.

Cel puțin la fel de emoționate sunt și mesajele de la românii care lucrează în străinătate și care ne scriu să ne mulțumească pentru că astfel se vorbește de bine despre români în presa din țara unde lucrează ei.

Care consideri că este cea mai de succes campanie a ta?

Cea mai vizibilă este aceasta cu lectura în autobuz. Dar am gândit și implementat peste douăzeci de acțiuni. Aș mai menționa și Clasa Cititoare, prin care promovăm lectura în licee:

Care sunt planurile pentru viitor?

Avem mai multe proiecte noi. Unele încă sunt la dospit, altele sunt aproape coapte, iar trei sunt chiar aburinde.

O să publicăm un volum colectiv de poezii de dragoste cu titlul „Tu Ești Eu”.

Vom face o platformă online de turism literar, un fel de Google Maps cu autori și cărți.

Și vom scoate un proiect media, Poezia prinde viață, în care actori consacrați recită poezii.

Ce speri să se întâmple în urma tuturor campaniilor de încurajare a lecturii? Ai niște cifre care pot susține toate eforturile tale?

Am ajuns să iubesc cărțile în clasa a noua, mulțumită profesoarei de română, doamna Mariana Muthu. Campania am pornit-o la 15 ani după. O evaluare foarte riguroasă voi face peste încă 10 ani, adică la 15 ani după ce am pornit-o. Mă interesează nu doar pe câți oameni îi apropiem de lectură, ci pe câți îi convingem să promoveze și ei cititul.

Dar deja avem o serie de cifre încurajatoare: aproape 30 de inițiative, o comunitate online de 100 000 de cititori, mii de oameni care au poatat poze cu ei citind, zecii de mii de oameni citind în autobuz sau la grădina botanică.

Care este cel mai mare vis al tău în ceea ce privește proiectele tale?

Cel mai mare vis al meu e ca în zece ani de acum, jumătate dintre români să citească câte două cărți pe lună. Am adunat aici vreo câteva zeci de motive pentru a face asta:

Te-ar putea interesa și: