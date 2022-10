Fotograful și cameramanul Ticu Alexe a vorbit în cadrul podcastului de marți despre cum a ajuns fotograful oficial al fostului președinte al României, Emil Constantinescu.

Cum a ajuns fotograful oficial al lui Emil Constantinescu

„Mi-am făcut firma în 1992, și nu am fost niciodată asociat într-o altă firmă. A fost printre primele firme de producție video din România. Am ajuns în 1996 chemat de o firmă de publicitate, Multimedia. Mă găsise că făcusem niște filmări cu unii cu alții, și mi-au spus că vor să le fac un film pentru lansarea unei bănci. Am făcut filmările respective pentru un film de prezentare de 8-10 minute, numai că la lansare s-a dat peste cap programul și filmul nu a mai fost proiectat.

Nu am mai primit banii, și șefii de la Multimedia m-au chemat să filmez campania președintelui Constantinescu din 1996. Întâmplarea a făcut că înainte cu un an înainte am fost chemat de Grupul de Dialog Social la sfințirea mănăstirii Sâmbăta. Era PSD-ul la putere, aveau angajat elicopter”, a declarat Ticu Alexe.

Acesta a vorbit și despre declarația făcută de Emil Constantinescu în ceea ce privește retragerea din cursa pentru prezidențiale. Ticu Alexe a mărturisit că nu a știut prima dată despre ce este vorba și a fost surprins de discursul său.

Am crezut că nu aud bine și am oprit camera

„Nimeni nu știa ce a vrut să spună Constantinescu când a făcut declarația în 2000 (Când a anunțat că se retrage din cursa pentru un nou mandat). Eu am fost primul chemat, mi s-a spus că avem de înregistrat un material. Am intrat în cabinet, în momentul în care am pornit înregistrarea, am crezut că nu aud bine și am oprit camera. Domnul președinte m-a întrebat de ce am oprit-o. Mesajul nu era făcut după prompter. Am pornit camera și și-a reluat discursul. Constantinescu m-a trimis să fac câte o copie și să o trimit la fiecare televiziune. Nu toate televiziunile au dat discursul respectiv, TVR-ul l-a dat de câteva ori. Președintele Constantinescu nu a spus niciodată că a fost învins de securitate.

Președintele Constantinescu a fost supus unor presiuni din partea partidelor. Părerea mea despre dumnealui este formată pe parcursul celor 4 ani pe care i-am stat lângă el, niciodată nu l-am auzit pe domnul Constantinescu să spună ceva de care să îi fie jenă sau rușine. Am fost un om apropiat lui, pentru că eu făceam totul din admirație pentru dumnealui. După ce s-a terminat campania electorală am luat banii de la staff-ul de campaniei și mi-am văzut de treabă. Nu am vrut să intru în grupul de consilieri, chiar dacă Constantinescu m-a invitat. Eu începusem să lucrez cu PRO TV, nu puteam intra în politică pentru că era conflict de interese”, a mai spus Ticu Alexe în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube EVZ Capital.

El a spus despre fostul președinte Constantinescu că „a fost un președinte al tuturor românilor, și al celor care l-au votat, și al celor care nu l-au votat, așa trebuie să fie un președinte”.