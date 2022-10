Președintele Klaus Iohannis, îndreptățit să aibă o astfel de reacție la adresa lui Vasile Dîncu

Invitatul din ediția de miercuri, 12 octombrie, a podcastului „România lui Cristache” a fost nimeni altul decât președintele Partidului Social Democrat (PSD) și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. În cadrul emisiunii, care poate fi vizualizată integral pe canalul de YouTube al EVZ Capital, liderul social-democraților a vorbit despre mai multe subiecte actuale, printre care rata anuală a inflației, care în luna septembrie a ajuns la 15,9%, și despre prețurile tot mai mari care afectează veniturile românilor.

De asemenea, președintele Partidului Social Democrat a fost întrebat și dacă președintele Klaus Iohannis se mai bagă în treaba Guvernului, iar acesta a răspuns că nu știe deoarece șeful statului nu l-a sunat.

„Pe mine nu mă sună să mă întrebe ce se întâmplă la Guvern. Eu n-am spus că președintele Klaus Iohannis se bagă, eu am spus că s-a băgat peste atribuțiile pe care le are constituțional: când atacai PSD-ul, când susțineai PNL-ul. Presupun că sunt anumite dialoguri instituționale. Conform Constituției are atribuții în zona Externe și în zona de Apărare” spune Marcel Ciolacu.

Klaus Iohannis a fost îndreptățit să aibă o astfel de reacție cu privire la ministrul român al Apărării

Marcel Ciolacu a vorbit și despre declarațiile recente ale lui Vasile Dîncu, ministrul român care spunea că ar trebuie să existe discuții de pace cu Federația Rusă. Liderul social-democrat spune că decizia ministrului Apărării a fost una greșită.

„Când ești ministru al Apărării, într-o țară cu cea mai lungă frontieră cu o țară aflată într-un conflict armat, părerea mea e că nu mai e crez, e o părere politică a statului român și te exprimi în cunoștință de cauză pe politica pe care o are statul român. Președintele este îndreptățit să aibă această ieșire.

Să ai păreri personale și crezuri cred că e depășit momentul și nu e cazul să avem păreri personale și crezuri ca ministru al Apărării într-o perioadă de conflict armat la granițele României.

(…) nu este un război al Rusiei cu Ucraina. Este un război al țărilor democratice. Nu putem să pierdem un astfel de război. Ce precedent se creează dacă noi, toate țările civilizate și democratice vom face un pas înapoi”, mai spune președintele Partidului Social Democrat și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, în cadrul podcastului „România lui Cristache”, de pe canalul de YouTube al EVZ Capital.