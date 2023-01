Unul dintre cei mai buni medici ai Israelului, românul Herman Bercovici vorbește într-un interviu acordat în exclusivitate pentru podcastul EVZ Play, difuzat pe canalul de YouTube al EVZ Capital, despre cum l-a cunoscut pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și cum l-a ajutat pe acesta în cariera sa politică.

Ce făcea Benjamin Netanyahu în anii ’70?

Manu Ionescu: În anii 70 ce era Netanyahu?

Cred că era student pe undeva în SUA, după un anumit timp a făcut armata în Israel, a venit și a fost reprezentantul Israel la ONU, s-a întors cu mare aureolă”.

Manu Ionescu: Cum v-ați întâlnit?

Dr. Bercovici: ”În 92-94, într-o dimineață primesc telefon și îmi zice sunt Netanyahu. Avea un băiat mai mare de trei ani și i s-a născut un alt băiat. El a căutat cel mai bun medic pediatru din Iersualim. Toată lumea vrea să vină la mine. Toată elita venea la mine. El a zis că a căutat pe cel mai bun. Avea un copil mic care a plâns noaptea s-a vindecat și de atunci suntem impreun, de 28 de ani. Nu eu l-am căutat.

Mi-a zis după 3 zile să știi domnule doctor că n-am văzut doctor ca tine. Eu mă port foarte lejer, ca în România, mama m-a învățat, fii medic, om , nu te uita la bani. Și așa am fost întotdeauna și așa primești feedback. Poți să fii cel mai bun medic din lume dar dacă ești imposibil…

Am dat telefon după 2 zile să văd cum se simte bolnavul, urmăresc bolnavul, dacă e unul mai greu sun la 2 -3 zile să întreb cum se simte.

Eu am făcut follow up. Dacă este un bolnav greu sun, dau telefon. Dumnezeu m-a ajutat să n-am probleme până acum, deja sunt medic de 51 de ani. Lucrez mai mult ca în urmă cu 30 de ani și așa am ajuns să fiu medicul copiilor lor (Netanyahu), el a fost prim-ministru, n-a avut nevoie de medic și l-a tratat un medic din Parlament. În 99 a pierdut alegerile și de atunci sunt medicul lui și al soției și al părinților. Mamele lor au murit repede.

Tatăl lui Bibi a murit la 102 doi ani, un om mare, istoric, care a scris deapre Inchizitie, unul dintre cei mai mari profesori. A avut probleme că era un om de dreapta, de aia au plecat în America. Noi am fost prieteni foarte buni cu tatăl lui Netanyahu. A avut casa lui în Israel, eu am fost medicul. I-am salvat viața cel puțin de două ori în ultimii ani”.

Despre relația de prietenie cu Netanyahu

Dr. Bercovici: „Am și eu multe cunoștințe, si aveam multe discuții filozofice, îmi aprecia și inteligența și tot, si-mi zicea ce bucuros este că Bibi are un prieten ca mine. Bibi este un om care are încredere în oameni si el crede ca oameniii pe care îi alege stau lângă el. Astăzi majoritatea politicienilor din Israel l-au trădat. Eu nu m-am băgat în politică, eu sunt în altă parte, sunt în spatele lor, fac politică cu el particular”.

Manu Ionescu: Vă consideră un consilier?

Dr. Bercovici: ”Mă consideră un fel de consilier neoficial”!

Manu Ionescu: Ține cont de părerea DVS?

Dr. Bercovici:„Multe discuții avem, eu sunt un om din spatele culiselor. Vorbesc cu el mult, că mă întreabă și eu spun. Văd că multe lucruri pe care i le-am spus le-a făcut.

Soția lui este foarte puternică. Suntem în relații foarte bune și cu ea. Suntem așa de apropiați, a fost ziua de naștere în octombrie a lui Netanyahu, suntem cei mai apropiați oameni ai lor. Bem un pahar de vin și vb de politică bârfe etc, dar suntem doar câțiva”.

Este Netanyahu un om bun?

Manu Ionescu: Spuneați că este un om bun?

Dr. Bercovici: ”Este un om extraordinar de inteligent, am cu el zeci de ore de conversație, aveam locul nostru. El știe multe lucruri. Sunt lucruri care știe mai multe ca mine de exemplu TORA.

Pe linia religioasă este in cunoștință de cauză. El are doi fii foarte deștepți unul dintre ei, tatăl lui Sara, este profesor. Erau 3 băieți și o fată, toți 3 au câștigat aceste concursuri de tanah. Netanyahu are și mult umor, vb multe lucruri legate de viață, îi place istoria grecească, perioada romană, știe tot ce se întâmplă, ii place geografia, are cunoștințe despre istoria modernă a Israelului. Am fost surprins, el a scris o carte despre viața lui, în orice caz multe lucruri le-a scris la mine în casă, și îmi dădea să citesc. Eu știu multe lucruri din viața lor. Am și corectat lucruri.

Chiar în cartea lui apar fotografii cu mine, eu am fost primul care a dat primul vaccin in lume. Cu Netanyahu, suntem de 28 de ani, el n-a fost prim-ministru în fond au încercat să-i facă niște procese. Populația israelului il dorește foarte mult, peste 60% îl consideră rege.

Este un om iubit, ar putea face o groază de bani și din afara politicii, mi-a arătat odată un contract pe care l-a primit în 2015, o groază de bani i-au promis pt fiecare conferință de 45 de minute. Poate să facă bani din 2 conferințe să acopere tot anul din ce primește. E un fel de patriot, zice (Netanyahu): ”Eu am deja făcut programul să mai fac pace cu câteva țări arabe”.

Ce face Netanyahu fără sprijinul lui Trump?

Manu Ionescu: Ce face acum, că nu-l mai ajută Trump?

Dr. Bercovici: ”Lucrurile sunt țesute, încă își dorește să amelioreze situația economică. Niciodată lumea nu este mulțumită”.

Manu Ionescu: Cum a plecat povestea de corupție?

Dr. Bercovici: ”Pentru că n-a putu fi dat jos și au căutat un drum, singurul drum care se putea face, erau acuzațiile de corupție. Noi când am auzit că a primit de la prieteni, foi de țigări, ne gândeam la început, și eu i-am trimis și mi le-a trimis înapoi, n-a luat, dacă a luat, a luat doar de la prieteni, nu este niciun fel de corupție.

Au căutat ca să vadă că acest om care i-a dus țigări, i-a aranjat Trump viza ca să ajungă la Beni, ceva de genul ăsta.

Se vede că totul a căzut, procesul nu s-a închis dar că nu se mai vorbește în public. Bibi are procese, acum ( la alegeri) nu s-a vb de procesul lui. Toată lumea a văzut cine îl urăște pe Bibi.

N-a fost în istoria Israelului ca să fie așa majoritate, nu i-au în considerație cei 10 arabi, dreapta a obținut 64 și sunt 10 arabi care se duc cu cine le dă mai mult.

Altă înscenare este că el a dat ceva ca să scrie bune despre el. Niște lucruri de toate doare capul a fost și proces”.

Totul a fost o înscenare?

Manu Ionescu: ”Fapta nu există”, probail că și la Netanyahu este la fel.

Dr. Bercovici: ”Da! Dar procescul există, continuă până când procurorul spune că fapta s-a achitat. În nviața mea n-o să vb despre un prieten, sunt un om foarte optimist dar foarte tare la mine este prietenia și omul este mai important. În al doilea rând știau că nu m-am băgat în nimic, au încercat să mă bage”.

Manu Ionescu: Cum poți să fii un om curat într-o nebunie?

Dr. Bercovici:”Pe mine mă interesează să fac banii din medicină, mi-e destul, nu vreau să fac bani din corupție. Eu vreau să întăresc relația dintre România și Israel. Nici nu se mai vorbește de proces, sunt niște prostii, minciuni.

Manu Ionescu: Din ce știți Dumneavoastră se spune că Netanyahu nu are scheleți în dulap?

Dr. Bercovici: ”Eu știu cel mai bine ce se mănâncă acolo, am fost cu ei, avocatul lor mi-a zis, și i-a zis lui Netanyahu că cu prieteni ca mine poți să dormi bine. În general în Israel, România este foarte frumos primită. Multă lume s-a întors din Israel bogată. Europa nu i-a primit în perioada aia, i-a primit Israel.

Eu le-am zis politicienilor români de ce nu băgați un milion în reclamă în Israel veți câștiga 100.. Am niște pacienți obișnuiți care au fost în România și au rămas uimiți, s-au băgat într-un taxi și l-au întrebat pe taximetrist dacă mă cunoaște, și au rămas praf că mă cunoștea.

Eu sunt evreu dar sunt și român. Noi avem legătură și cu americanii, prin noroi se poate face tehnologia militar, medicală agricolă, prin noi se paote face. Într-un an s-au schimbat vreo trei miniștri la voi, nici asta nu este bine. Mergeți să vedeți serele din Marea Moartă, unde este secetă, pe nisip cresc roșiile, așa de mult este încât n-are cine să le crească. Am vrut să aducem muncitori din România, nu s-a putut. Așa de dezvoltați suntem avem și aceste fabrici de desalinizare, noi avem apă ca să le dăm palestinienilor și mai departe”.