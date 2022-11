EXCLUSIV România a fost trădată. Adevărul a ieșit la iveală: Au jucat la cacealma (VIDEO)

În episodul de vineri, 4 noiembrie, al podcastului Evenimentul Istoric, a fost invitat istoricul și publicistul Florian Bichir. Printre subiectele discutate în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube al EVZ Capital a fost și cel al vizitei acestuia la Stalingrad, din anul 2017.

Istoricul amintește că a fost la Stalingrad, actual Volgrogad, împreună cu jurnalistul Ion Cristoiu și povestește că bătălia din acest loc reprezintă cea mai mare înfrângere din istoria militară a țării noastre.

„Am fost împreună cu Ion Cristoiu în 2017 în actualul Volgograd, fostul Stalingrad. E greu să vorbești despre cea mai mare bătălie pe care a avut-o umanitatea până acum, a fost o confruntare uriașă. Trupele Axei, Germania, Italia, Ungaria, România, au pierdut un sfert din oameni, românii au pierdut mai mult. Am pierdut 150.000 de soldați, morți, răniți, dispăruți.

Rușii nici astăzi nu dau datele adevărate, refuză să le dea pentru că a fost un măcel. Estimările duc la peste trei milioane de oameni, iar totalul ajunge către patru milioane. Este cea mai mare înfrângere din istoria militară a României.

Am fost la Cimitirul Militar al Ostașilor Români, s-a păstrat o zonă intactă a războiului ca să aibă o memorializare. Am găsit un felinar ciuruit, am fost în adăpostul magazinului universal, au păstrat câteva locuri intacte. (…) La muzeul din Stalingrad se găsesc capturi de la soldații români, țigări Carpați, ghiuluri, lanțuri, probabil că oamenii muriseră în Siberia.

O cruce, banii, decorațiile cu Carol I luate captură de război, armamentul ostașilor români, noi eram cunoscuți pentru căciulile de blană de oaie. La un moment dat soldații români se asemănau cu rușii și trăgeam noi în ai noștri și rușii în ai lor, ne-am pus la un moment dat o bandană galbenă la mână să ne diferențiem.

Până nu am văzut fluviul, locul, nu am avut trăirile. Când am văzut ce este acolo și modul în care au fost păstrate clădiri, armamente, de aici pornește cultul soldatului sovietic care nu cedează. De aici începe mitul luptătorului sovietic, până atunci erau distruși pe linie, nu aveau nicio bătălie câștigată. La Stalingrad e prima dată când se spune stop. De aici începe și mitul lui Stalin cu niciun pas înapoi nu vom mai da. Stalingradul e punctul care întoarce tot acest război”, a povestit Florian Bichir.

România a fost trădată: Eram prost echipați, prost înarmați, nu aveam piese anti-tanc, artilerie

Jurnalistul Dan Andronic a menționat că, de-a lungul timpului, Armata Română a fost trădată, având în vedere că soldații români nu au avut echipamentele potrivite și nici armamentul necesar.

” S-a spus că Armata Română a fost trădată în sensul în care eram prost echipați, prost înarmați, nu aveam piese anti-tanc, artilerie. Erau trei divizii care trebuiau să apere un front de 370 de km, comandantul spunea că „trupele erau înșirate ca mărgelele”, iar trupele de suport germane erau la distanță”, a precizat jurnalistul Dan Andronic.

Filosoful Florian Bichir a precizat că varianta corectă a istoriei este că România a fost într-adevăr trădată.

„În războiul din Est când ne întâlneam cu ungurii uitam de ruși, ne poceam cu ei. În nordul Stalingradului a fost divizia a doua maghiară, erau mai relaxați decât ai noștri, se mai întărâtau când vedeau trupele române. I-au mutat în nord, au fost băgați italienii și maghiari, iar sudul a fost acoperit de noi, de cele două armate, Armata III și Armata IV.

Nemții cu blitzkrieg-ul i-a suprins pe ruși, dar după s-au întors. E varianta corectă că România a fost trădată”, spune acesta.

„Au ieșit la iveală solicitările repetate pe care Armata Română le-a făcut de a ajutor în tehnică, echipament de la nemți. Nemții nu i-au ajutat cu nimic”, a adăugat și jurnalistul Mirel Curea.

Armata Română nu a fost echipată corespunzător

Istoricul român a mai vorbit despre momentul în care mareșalul Ion Antonescu a fost chemat de către Adolf Hitler pentru ca Armata Română să se alăture din nou războiului.

Angajamentul era ca trupele românești să fie echipate la fel ca cele germane, însă istoricul spune că partea germană nu avea echipamente nici pentru propriile trupe.

„1941, un an extraordinar din punct de vedere militar al Germaniei, în decembrie se oprește la Moscova, părea războiul terminat. Vine iarna nenorocită, se opresc operațiunile, iar în ianuarie încep din nou sfaturile pentru marea ofensivă de vară. Antonescu este chemat la Hitler, Armata Română se retrăsese de pe front, se făcea parada victoriei în București.

Lumea înțelesese că războiul a fost câștigat. După urmează decizia lui Antonescu de a continua războiul alături de Hitler. Era angajament: Armata Română să fie echipată la fel ca cea germană. Aici ne-au păcălit, nu aveau echipamente nici pentru ei, au jucat la cacealma. Noi am trimis divizii ușoare acolo”, spune acesta.

„Este conflictul dintre generalul Antonescu și șeful Marelui Stat Major Iacobici, care își dă demisia; ideea lui Antonescu de a face diviziile ușoare, 7.000 în loc de 10.000”, a adăugat și jurnalistul Dan Andronic, în cadrul podcastului difuzat pe canalul de YouTube al EVZ Capital.