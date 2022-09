EXCLUSIV! Arsenie Boca, sfânt sau simplu creștin? Istoricul și teologul Florian Bichir dezbate subiectul la EVZ Play (VIDEO)

Arsenie Boca ar fi deja un sfânt al Bisericii Ortodoxe Române pentru sutele de mii de credincioși care merg an de an în pelerinaj la mormântul său.

Totuși, această decizie nu ține de admiratorii lui, iar procesul de canonizare se află într-o inexplicabilă suspensie. În acest context, istoricul și teologul Florian Bichir a vorbit despre cine a fost cu adevărat Arsenie Boca, despre disputele și controversele care îi înconjoară memoria, într-un dialog cu jurnalistul Mirel Curea la podcastul marca EVZ Capital.

„Ca să terminăm odată cu paranoia asta, am cercetat în arhivele Securității tot ce a contabilizat Securitatea, dar și Serviciile de Informații, despre viața lui Arsenie Boca. Am descoperit în plus față de alți cercetători faptul că numele lui apărea scris cu litera K, pe el chemându-l Zodian Boka.

Primul document care apare în dosarul Boca este din 1963, din vremea Mareșalului. Cum România era în război, iar Transilvania de Nord-Est era luată de către unguri, unii și-au zis că cerceteze ce e cu băiatul ăsta. Boca a fost astfel urmărit între 1943 și 1989, toată viața de adult.

În primul document se scrie că au fost să-l verifice dacă a fost legionar. S-a dovedit atunci că nu era legionar, ci doar un mistic. Părintele Stareț de la Sâmbăta de Sus îi trimite și o scrisoare Mareșalului în care îi spune să pună jandarmeria să facă un post fix în mănăstiri, pentru a nu mai exista dubii. Astfel, s-a mai dovedit încă o dată că nu era legionar”, a declarat istoricul și teologul Florian Bichir la EVZ Play.

Atacurile lansate la adresa lui Arsenie Boca

De asemenea, acesta a vorbit și despre atacurile lansate la adresa lui Arsenie Boca.

„E o vanitate a oamenilor care au fost contemporani cu el. Unul dintre cei care s-a împotrivit canonizării a fost Înaltpreasfințitul Mitropolit Primer.

Există gelozie pentru că Boca are șanse mari să fie canonizat, chiar dacă a fost scos din Biserică și nu avea voie să poarte straiele specifice și a fost un călugăr care a fost căsătorit. Și informația aceasta, cu căsătoria, a fost dovedită a fi falsă, am venit cu un raport și am consemnat faptul că a fost o eroare pentru că lumea bârfește.

La mijloc era nebunia bolșevică și jocul a fost unul destul de delicat. Arsenia Boca era un om mistic obișnuit și după ce a plecat din Biserică, cu o viață monahală mai mult decât evidentă.

Călugăria albă, practicată de el, este una dintre cele mai grele din lume. Este atacat pentru că reprezintă simbolul perioadei întunecate a României sub comunism. Simbolul persecuției! Nu a fost un troglodit pe care babele îl văd acum ca pe o minune.

Omul știa teologie pe pâine, a descoperit filocalia și o aduce în România din Muntele Athos, loc unde a și stat o vreme. Filocalia a fost pusă în circulație de către Arsenie Boca printr-un grup de la Sâmbăta de Sus. Vorbim despre ceva peste capacitățile noastre de gândire.

Oamenii din biserică îl critică din orgoliu. Este și o vorbă: Nu toți oamenii îmbrăcați în negru ajung în Rai! De ce spun asta? Mulți oameni din Biserică au fost colaboratori ai Securității, iar Arsenie Boca a ales să stea departe. Adorația pe care românii îl au pentru el este un fapt de neatacat.

Biserica nu se grăbește acum să-l canonizeze, dar acea zi va veni. Oricum, va fi doar un act formal, căci el, în concepția populară, este deja considerat un sfânt al României. Toate discuțiile acestea controversate au reapărut în 2016, când se zicea că Patriarhul a vrut să-i aducă moaștele la Catedrală să facă bani de pe urma asta. Oamenii de la Deva s-au revoltat atunci că vine Patriarhul să-i ia moaștele de acolo, să depună el marca, cum se zice, că face el tricouri și căni cu Boca”, a explicat specialistul.

Criteriile canonizării

Vorbind despre criteriile canonizării, istoricul a subliniat că primul lucru care trebuie luat în considerare este evlavia populară.

„Primul criteriu este evlavia populară. Este important ca lumea să îl creadă sfânt. Dacă nu îl crede poporul, este degeaba. A doua este săfârșia de minuni. Există o mulțime de dovezi și rapoarte care consemnează acest lucru în cazul lui Arsenie Boca. Vorbim aici de oameni bolnavi de cancer în fază terminală care au fost puși pe picioare după ce s-au rugat.

Apoi vine viața frumoasă într-un Hristos. Arsenie Boca a fost urmărit, schingiuit, arestat. De asemenea, este esențial să aibă moaște. La fel ca și la Arsenie Boca, pe chipurile sfinților nu vei vedea niciodată tristețea sau răutatea. Ei sunt întotdeauna luminoși și calmi, deschiși și buni. La acest moment, sunt în jur de 12 români care sunt pe listele de canonizare.

Cererile de canonizare vin din partea credincioșilor din țară, iar Sinodul are datoria să înceapă un studiu, o investigație despre viața și faptele acelei persoane”, a mai spus Florian Bichir.