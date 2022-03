Invitatul în podcastul EVZ Play moderator de jurnaliștii Robert Turcescu și Dan Andronic, fostul director al Serviciului de Informații Externe (SIE), Cătălin Harnagea, și-a exprimat îngrijorarea față de pericolul tot mai mare care amenință Republica Moldova.

Andronic: Maia Sandu s-a abținut de la orice declarație care ar fi putut să irite Moscova

Țara de dincolo de Prut poate fi umătoarea țintă a lui Vladimir Putin în contextul în care surse de încredere au confirmat că președintele rus ar fi tentat să cucerească Transnistria, dar posibil și țările baltice.

„Moldova e într-o situație destul de complicată. Maia Sandu s-a abținut de la orice declarație care ar fi putut să irite Moscova. Cererea de aderare la UE a Republicii Moldova nu se va întâmpla, e ceva simbolic”, a remarcat jurnalistul Dan Andronic.

Harnagea: Dacă Putin controlează zona de sud, are acces direct în Transnistria

Cătălin Harnagea a explicat ce vrea şi cum va înainta Putin în războiul lui de cucerire, comentând astfel: „Dacă Putin controlează toată zona de sud, are acces direct în Transnistria, nu mai are niciun fel de probleme. Dacă vrea să intre în Republica Moldova nu-l poate opri nimeni. Dar el are probleme acolo în Est. Cu cât Ucraina va rezista mai mult, cu atât șansele de a se duce mai departe scad. Un personaj important din Statele Unite spunea că următoarea țintă sunt țările baltice”, a punctat invitatul.

Expert: „Dacă va cădea Odessa, armata moldovenească nu poate să reziste în fața rușilor”

Luni, profesorul moldoveano-american Vladimir Solonari de la University of Central Florida din SUA a declarat că dacă Odessa va ajunge în mâinile rușilor, Republica Moldova ar putea cădea la rândul ei. „Dacă va cădea Odessa, armata moldovenească nu poate să reziste în fața rușilor deloc. Și atunci ce să facă România: să privească la felul în care este ocupată Republica Moldova de trupele rusești? Să se uite cum Chișinăul e bombardat?

Înainte să se ajungă aici, Ucraina trebuie ajutată, pentru că ea luptă pentru toată Europa. Mai înainte eram în favoarea diplomației, dar după ce Putin a atacat Ucraina, situația s-a schimbat radical”, a punctat Vladimir Solonari.

