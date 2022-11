Președintele Chinei, Xi Jinping, a ordonat joi armatei sale să „își concentreze toată energia pe luptă” în pregătirea pentru război, termen pe care însă nu l-a explicitat.

Xi, mesaj țintit către SUA și Taiwan

„Armata trebuie să consolideze integral instrucţia militară pentru a fi pregătită de război”, a fost mesajul președintelui, care a avertizat foarte recent, la ultimul congres al Partidului Comunist Chinez că există „furtuni periculoase” la orizont. Acesta a cerut explicit armatei sale să fie „pregătită de război în orice moment”, întrucât China „se confruntă cu o situație de securitate din ce în ce mai instabilă și incertă”.

Xi Jinping „trimite un mesaj către Statele Unite și Taiwan”, a comentat analistul Willy Lam de la Jamestown Foundation, un think tank din Washington.

Comentând această intervenție a Chinei care anunță o intensificare a retoricii președintelui chinez către marele său rival la supremația mondială, SUA, Robert Turcescu și invitații săi au concluzionat că semnalele unui potențial conflict în zona Pacificului (și al doilea focar de conflict după Ucraina) sunt tot mai evidente. Întrebarea este dacă un eventual conflict regional amenință să se extindă.

Urmează confruntarea cea mare?

„Asta e o chestiune care mi-a dat foarte tare de gândit. E un articol de opinie în Wall Street Journal, The big one is coming. Criza din Ucraina e doar încălzirea, urmează confruntarea cea mare. (…) Vor fi resetate niște coordonate economice mai ales”, a observat moderatorul Robert Turcescu.

Interlocutorul său, jurnalistul de investigații Bogdan Comaroni, apreciază că un război e inevitabil în zona Taiwan, fie că e vorba de un război economic sau unul de disputare a zonelor de influență.

„Ca să implici totul, față de eventualele opțiuni americane către republicani, înseamnă să te duci efectiv la un război. Că e un război în care părțile se înțeleg sau e pe bune, este clar că se îndreaptă China și partea americană către un război pe zona aia. Nu va fi un război nuclear, ci se va transforma tot într-un război de tip local ca Ucraina, dar nu într-un stat proxy”, a subliniat Comaroni.

Turcescu: E o zonă cu un potențial de conflict imens

Context în care Robert Turcescu a atras atenția că în Marea Chinei de Sud sunt interese economice cruciale, dovada fiind ecourile vizitei lui Nancy Pelosi – președintele Camerei Reprezentanților din Congresul american – în Taiwan din vara aceasta. „E o fierbere care durează de zeci de ani, o bătălie intensă pentru că pe acolo e principala rută comercială. Dacă China zice pe-aici nu se trece… E o zonă cu un potențial de conflict imens. S-a cutremurat un pic întreaga diplomație mondială în momentul în care Nancy Pelosi s-a dus să viziteze Taiwanul”, a arătat realizatorul podcastului EVZ Play.

Emisiunea integrală: