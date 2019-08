În 2006 au devenit iubiți și și-au promis că nu se vor despărți niciodată. În fiecare an își proiectau viața frumoasă, pe care o vor împărți pentru totdeauna, iar la un moment s-au trezit că tot ceea ce visaseră devenise realitate. La început au riscat. Și-au invesit toate economiile într-un business cu certificări ISO, au muncit enorm pentru tot ceea ce au obținut, iar apoi au investit ce au câștigat în imobiliare. Și s-au trezit peste noapte că au devenit bogați.

Cea mai frumoasă zi din viața lor a fost 10 iunie 2017, ziua când s-au cununat religios. Petrecerea a fost una de neuitat cu Mihai Mitoșeru și Daniela Crudu, gazde, iar Delia invitată de onoare. Bucuria lor a fost atât de mare, încât au vrut să o împartă și cu ceilalți. Pasionați de călătorii, au oferit, prin tragere la sorți, o vacanță de vis, în Las Vegas unui cuplu care a participat la nunta lor.

Au vrut să dăruiască din binele lor

Un an mai târziu, au dorit să marcheze această perioadă minunată din viața lor dăruind un altfel de bine. Spitalul din orașul Găești avea probleme cu un aparat medical de la primiri urgențe, așa că ei au cumpărat unul nou, din banii lor și l-au donat insitituției. I-a costat 25.000 de euro.

“Știam că au nevoie și am vrut să facem un bine. Am trăit aici toată viața. Părinții, prietenii noștri sunt încă aici și ne-am bucurat să putem ajuta. După donația noastră, partenerul de la care am achiziționat aparatul a donat și el 5.000 de euro. A zis că l-am inspirat. Acum noi sperăm și ne dorim să-i inspirăm și pe alții pentru că sunt multe spitale în țară care au nevoie de suport”, a spus Cosmin Voevodschi pentru Capital.

Anul acesta, de zilele lor de naștere, pe 3 și 5 august Oana și Cosmin au decis că nu vor cadouri, ci că vor din nou să dăruiască. Dar din dar se face dar pare că a fost deviza lor, iar anul acesta norocoșii au fost cei de la Centrul de Recuperare Neuromotorie pentru copii de la Gura Ocniței

Situat la aproximativ 10 kilometri față de Târgovişte, într-o clădire construită în anul 1959, spitalul este unul recunoscut la nivel național datorită progreselor pe care le fac micuții pacienți cu probleme neruromotorii aici. Din păcate, aparatura era una precară, iar îngerii copiilor erau doctorii și asistentele care și-au dedicat întreaga viață centrului, încercând permanent să acopere lipsa aparatelor performante.

Au donat pentru mic uții suferinzi de la Gura Ocniței

Oana și Cosmin au aflat despre povestea lor și au dotat centrul cu ceea ce le lipsea. Au scos din buzunar 27.000 de euro pentru acest lucru, dar pentru ei a fost cel mai minunat cadou de ziua lor.

„Anul acesta, eu și Oana am vrut să dăm ceva din binele nostru și altora și să facem asta chiar de ziua noastră. Cel mai frumos cadou este atunci când dăruiești bucurie. Și noi încercăm să facem asta an de an, mai ales că nu uităm niciodată de unde am plecat. La Gura Ocniței ajung foarte mulţi copii în fiecare zi, iar personalul de acolo face minuni. Am vrut să-i sprijinim și le-am donat aparatele noi, super performante ca să le ușurăm muncă și pentru ca cei mici să poate progresa cât mai mult și să iasă învingători din lupta cu boala”, a spus Cosmin Voevodschi, pentru Revista Capital.

Centrul care tratează mii de copii în fiecare an

Din anul 2011, Centrul de Recuperare Neuromotorie de la Gura Ocniței a devenit parte a Spitalului Judeţean Dâmbovița. Deși nu mai are personalitate juridică, acesta a reușit să-și păstreze personalul extrem de bine pregăti. Cu numai cinci medici, 16 kinetoterapeuţi şi specialişti în electroterapie, termoterapie şi hidroterapie, centrul tratează mii de copii din România, în fiecare an.

“Unul dintre cei mai buni medici de recuperare din România, Elena Tomşa, reuşeşte să găsească soluţii acolo unde alţii doar ridică din umeri”, spune și jurnalista Mariana Ionescu, care coordonează publicația Cronica de Găești.

Până în prezent, la Centrul de recuperare de la Gura Ocniței s-au tratat cu succes afecțiuni grave, precum sechele după leziuni de neuron motor central şi periferic, leziuni postraumatice, afecţiuni congenitale, afecţiuni musculare şi neuro-musculare, malformaţii şi deformaţii congenitale ale sistemului osteoarticular şi ale muşchilor. Tot aici s-au recuperat copii cu sechele după leziuni traumatice cranio-cerebrale. De asemenea, micuții cu afectiuni cromozomiale (sindrom Down, sindrom Cri-Du-Chat etc) au aici o șansă. Se recuperează întârzierile în dezvoltarea fizică şi psihică ce sunt cauzate de malnutriţie proteino-calorică şi alte carenţe nutriţionale, dar și copiii cu sechele cauzate de rahitism, cu modificări osoase, articulare şi musculare.

