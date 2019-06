Cristian este originar din Craiova, unde a absolvit Colegiul Național Carol I. Era unul dintre cei mai buni elevi din clasa lui și mergea an de an la olimpiadele și concursurile de informatică. „Părinții mă puneau mereu să-mi fac temele și după un timp am înțeles că-mi prinde bine și nu a mai fost nevoie să insiste”, povestește tânărul care astăzi este și un vlogger de succes.

A urmat apoi Facultatea de Informatică din cadrul Universității București și dorința lui arzătoare de a progresa și de a explora lumea corporațiilor de top. Încă din anul I a aplicat la toate companiile, care rând pe rând l-au respins. Nu a renunțat niciodată.

De ce a refuzat Facebook și Google

Într-o zi a primit un semn de la Google care l-au invitat la un interviu. În sfârșit fusese acceptat. Așa că s-a gândit să le scrie și celor de la Facebook să-i atenționeze că a primit ofertă de la rivali. Și a urmat firescul: o ofertă și de la Facebook.

“Cele două companii oferă un mare avantaj prin mediul de lucru pe care îl pun la dispoziție. Ești înconjurat de oameni inteligenți, oameni de la care ai multe lucruri de învățat și astfel dezvoltarea ta și rapididatea pe care o deprinzi învățând “meserie” crește fantastic. În plus, ai ocazia să lucrezi la produse folosite de milioane poate chiar miliarde de oameni”, a explicat Cristian Dascălu pentru Capital, care a adăugat că în medie stă cam 11-12 ore pe zi în fața laptopului.

Cu toate că a primit oferte de nerefuzat de la companiile în care orice tânăr visează să lucreze, el a vrut să revină în România.

“Vreau mai mult de la viața mea. Vreau să dezvolt și să mă dezvolt în mai multe direcții iar de aici vine nevoia de o mai mare flexibilitate pe care companiile mari o preiau în schimbul unei siguranțe financiare.

România are multe lipsuri, lipsuri ce pot fi privite că un dezavantaj dar în același timp, printr-o schimbare de perspectiva, pot reprezenta un avantaj. E greu să te duci în Elveția și să aduci un plus de valoare când totul e aproape perfect. Nu pretind că în România e ușor însă există posibilitate. E o provocare mai mare ce poate avea că răsplată pe termen lung, o împlinire atât personală cât și profesională”, a mărturisit entuziast vloggerul.

Cu ce se ocupă astăzi

Astăzi Cristian Dascălu este implicat în mai multe proiecte și așa își câștigă existența. Ideile sale revoluționare au impresionat-o chiar și pe Ecaterina Andronescu, care i-a oferit un job în Ministerul Educației, chiar și part time. Dar tânărul vlogger pare dispus să-și trăiască viața după propriile reguli.

“Cel mai mare succes de până acum este modul în care am ajuns să îmi pot trăi viață. Mă trezesc dimineață încântat de ceea ce urmează să se întâmple. Sunt entuziasmat. E fantastic”, a subliniat tânărul informatician, care evadează des din lumea cifrelor prin muzică.

Una din definițiile lui pentru Rai este sala cu instrumente muzicale, pe care o avea la dispoziție atunci când lucra la Google. Cântă la chitară și pian și chiar are o trupă cu care cutreieră România. Gașca Chitară Grozăvești este unul dintre proiectele lui de suflet prin care își propune să promoveze ideea de a cânta la chitară. Iar cel de-al doilea este vlogg-ul lui cu adevărat fascinant, pe care-l puteți găsi pe Youtube cu numele Cristian Dascălu.

De ce pleacă astăzi tinerii din România

Existența și-o câștigă, însă din freelancing și visează să lase umanității ceva în urma lui. “Îmi doresc să las un plus în urmă mea. Cred că cu toții ne dorim asta mai mult sau mai puțin. Conținutul pe care îl creez pe YouTube se aliniază cu acest obiectiv și îmi doresc să îl duc la următorul nivel”, a adăugat Cristian, care a explicat și de ce pleacă tinerii din țară în număr atât de mare.

„Oamenii pleacă spre mai bine sau cel puțin spre ceea ce cred că este mai bine. Eu am fost plecat o perioada. Am avut șansă să văd ce înseamnă să lucrezi afară, ce condiții sunt, cum e viață în general. E mai bine dar mi-am dat seama că nu e cu mult mai bine și punând în balanță argumentele am realizat că se pot face lucruri foarte țări și în România. Muncă și perseverență trebuie să fie. În orice țară din lume”.

Cum crează depedență

Extrem de inteligent, modest, bine ancorat la realitate și cu vise mari de a schimba lumea și implicit România în bine, Cristian Dascălu nu se consideră neapărat un model de urmat, deși fiecare filmuleț postat pe vlogg-ul său este o sursă de inspirație pentru mii de tineri.

„Nu știu dacă sunt sau trebuie să fiu un model de urmat. Fiecare persoană are propria poveste și lucrurile care funcționează pentru mine nu trebuie să funcționeze neapărat și pentru alții”, a spus Cristian.

Iar cei care nu l-ați descoperit încă pe acest tânăr inspirațional, vă recomand canalul lui de Youtube, care vă va crea dependență.

„Cel mai mare eșec? Mă întâlnesc cu eșecul des. Se întâmplă să fiu refuzat de multe ori, să nu iasă totul cum am plănuit, să greșesc. Se întâmplă, face parte din joc dar pentru mine e o cursa de lungă durata. Nu am un moment definitoriu pe care să pun eticheta “eșec””, a răspuns Cristian Dascălu la ultima întrebare Capital.

