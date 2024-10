Candidatul la președinție Nicolae Ciucă a venit în podcastul „HAI Live!”, cu Robert Turcescu și Dan Andronic, pe canalul de YouTube „HAI România!” și pe pagina de Facebook a EVZ. Nu e ca pe front, dar de tirul întrebărilor nu a scăpat.

Printre altele, jurnalistul Robert Turcescu l-a întrebat pe șeful PNL dacă este făcut pentru scena politică din țara noastră.

„Atât timp cât faci lucruri din convingere… De aceea am intrat în politică, am crezut că pot să fac lucruri. Nu știu dacă există cineva care să fie făcut pentru politică. Dacă politica înseamnă să induci în eroare, să apari doar cu acea imagine poleită, șlefuită, să vorbești bine și să nu faci nimic, asta pentru mine nu e politică. Pentru asta nu sunt făcut.

Pentru politica românească, este același lucru pentru care am muncit cu tot ce am avut mai bun și am sacrificat absolut totul, când am crezut că armata română și România poate să fie parte a Alianței Nord-Atlantice, din convingere că merităm să fim acolo”, a declarat Nicolae Ciucă în cadrul podcastului.