Mihaela Ceaușescu a povestit, joi, 5 ianuarie, la podcastul „România lui Cristache” de la EVZ Capital, moderat de Ionuț Cristache, despre timpurile pe care le-a avut familia sa în perioada comunistă.

„Eu eram destul de calmă, soră-mea a plecat în Austria imediat în 90. Mama era foarte speriată și agitată. Totuși se purtau civilizat și am avut un incident, că într-adevăr salariul meu nu acopereau cheltuielile cu trei copii cu casa etc. Și atunci am mers la cacealma și am zis ”Eu sunt o femei divorțată, ziua am voie să am un bărbat care mă întreține? În democrație este voie?” (Anchetatorul zice da). Păi, mă întreține un bărbat”. (Anchetatorul – Păi să vină să de declarații).

Aici am avut o problemă pentru că m-au refuzat prietenii care n-au vrut să dea declarații. Le era teamă să nu aibă probleme. Dacă am ajuns să spun prostia asta, trebuia să o duc până la capăt și am ajuns la o persoană care din păcate a murit, un om extraordinar, care, cu soția lui de față a acceptat. Avea cum să justifice și banii. A venit a dat o declarație că mă întreține că sunt o legătură mai veche. A fost interesant pentru că peste 10 zile a venit la mine a venit cu un portbagaj plin de produse.”, a povestit Mihaela Ceaușescu la podcastul „România lui Cristache” de la EVZ Capital.

În continuare, ea a povestit că „a fost superbă toată situația și încetul cu încetul s-a încheiat. A durat vreo opt luni de zile. Erau și alte întrebări, pe mine mă întrebau de tata. Unde sunt banii lui tata. Zic: păreți așa un profesionist, un procuror. Știți că eu n-am fost la Viena, decât o singură dată în 74, știți că tata mi-a dat interdicție, dacă nu știți înseamnă că procurorii erau mai buni înainte, nu prea mai aveam ce să pierd. I-am aflat tot traseul anchetatorului, că fusese la Buftea procuror, că l-au avansat imediat la Revoluție, că n-avea prea mare experiență.”

Banii au dispărut

Ionut Cristache: Revoluția a fost o afacere bună pentru unii? Banii au dispărut?

„Banii ăia au dispărut. Eu n-am avut niciun amestec. O întrebam pe mama după ce s-a liniștit, după ce am rămas fără casă. Am intrebat-o, dar tata nu avea niște bani? ”Aveam niște bani la Viena”, răspunde mama. – Lasă-i pe ăia de la Viena, dar în România, nu aveați? am întrebat eu. Ba da” zice mama.

Mihaela Ceaușescu -Pe ăia din România i-am luat până la urmă. Banii aceia pe care tata îi știa, conturile speciale pentru care se ducea Victor Atanasie Stănculescu pentru banii ăia se ducea aproape lunar la Viena. Tata a gestionat acei bani cu care se pare tot din povestiri, că nu mi-a zis unchimiu niciodată. Era ca la telefonul fără fir, mama înțelegea ceva la mine ajungea altceva.

Auzi ce vrea să facă unchi-tu, îmi zice mama, vrea să facă o bancă. Asta cu banca este pe bune. Pe urmă am aflat de la Nicu că ar fi fost o idee extraordinară, dar care n-a fost a lui Ceaușescu. De aici i se și trage… să faci o bancă…”, a relatat Mihaela Ceaușescu.