Liderul AUR, George Simion, a fost prezent luni în podcastul HAI Live! și a făcut dezvăluiri despre mișcările politice pregătite de coaliţia PNL-PSD în încercarea de a contracara creșterea în sondaje a Alianţei pentru Unitatea Românilor.

AUR are obiective ambițioase la alegeri

Potrivit sondajelor de opinie despre care a vorbit jurnalistul Robert Turcescu, Alianța pentru Uniunea Românilor ajunge la un procent de 30%.

Având în vedere aceste informații, George Simion a declarat că AUR are obiective ambițioase la alegerile din 2024. Potrivit acestuia, formațiunea politică ar urma să ajungă la un număr de 100-150 de parlamentari, față de 40 în prezent.

Peneliștii și pesediștii, atrași de AUR

Politicianul este optimist în ceea ce privește viitoarele alegeri și, în plus, semnalează că partidul atrage tot mai mulți politicieni din cadrul celor două partide mamut, PNL și PSD, în special în filialele locale.

„Ne-au venit mulți oameni de la PSD și PNL. Nu era nicio problemă dacă veneau, dar unii dintre ei au fost trimiși și a trebuit să facem această separare, să-i vedem la treabă”, a mai observat liderul AUR în studioul HAI România.

Când despre o eventuală candidatură a sa la funcția supremă în stat, în anul 2024, co-președintele AUR a lăsat un răspuns deschis. „Decizia se ia după alegerile europarlamentare, în funcție de rezultatul acelor alegeri”, a mai precizat Simion.

De asemenea, co-fondatorul AUR a dezvăluit că un fost membru PNȚCD, Cristian Terheș, este în prezent oficial membru al partidului său și deschide lista AUR la alegerile europarlamentare de anul viitor.

Organizațiile locale, slăbiciunea unui partid tânăr

Întrebat de jurnalistul Dan Andronic despre măsurile interne ale AUR privind eventualele plecări, George Simion a spus că partidul muncește să se consolideze, având în vedere că este un partid tânăr.

În acest context, liderul AUR a precizat că se întreprind acțiuni intensive din teritoriu. Invitatul a adus în discuție tranzacțiile care se fac în secret în teritoriu, pentru a se cumpăra filiale de la un partid la altul.

„Una din slăbiciunile oricărui partid tânăr sunt aceste organizații locale. Durează să faci organizații locale care să nu fie infiltrate (…). Noi în acești 3 ani am lucrat. Am fost lângă Deva, la Castelul Lupilor, și am fost bucuros să văd că echipa cu care am pornit pe Hunedoara, una dintre cele mai performante filiale, era aceeași.

Sunt oameni care au 3 ani, care au trecut prin anumite lucruri. În județele în care stăteam mai prost, Bihor și Caraș-Severin se numără printre ele, m-am văzut cu săli arhipline. Nu am dat, cum primisem oferte, unui baron sau altul, filiala”, a mai punctat liderul Alianței pentru Unirea Românilor.