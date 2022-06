Este informația momentului în politică, după ce omul de afaceri Viorel Cataramă a anunțat în cadrul emisiunii EVZ Play de luni, 6 iunie, moderată de Robert Turcescu, și în compania jurnalistului Dan Andronic, că se va întoarce în PNL.

Acesta recunoaște că Florin Cîțu i-a făcut invitația, iar mai departe a discutat cu premierul Nicolae Ciucă și cu Rareș Bogdan, fiind vorba de discuții recente. Astfel, PNL va duce o politică de coagulare a forțelor de dreapta – PNL, PMP si ALDE.

Viorel Cataramă se întoarce în PNL

Viorel Cataramă se întoarce în PNL, cu toate că a recunoscut că avut și o propunere de la Traian Băsescu de a prelua sefia PMP, în urmă cu mai mult timp, când cei doi au luat masa la restaurant, acesta fiind și momentul în care a primit întrebarea.

„Eu mă voi întoarce în acest an în PNL. Am primit o invitație în acest sens. Prin venele mele curge sânge de liberali de dreapta. Eu sunt liberal de dreapta. Am discutat cu Florin Cîțu, care mi-a făcut această invitație, cu Rareș Bogdan, evenimentele au mers.

Cu domnul prim-ministru Ciucă am discutat. Cu Iohannis n-am discutat. Cea mai recentă discuție a fost la serbările ocazionate de 147 de ani de PNL. Mi-au spus că PNL-ul va duce o politică de coagulare a forțelor de dreapta. Sunt luate în considerare ALDE, PMP și dreapta liberală”, a explicat Viorel Cataramă luni, în exclusivitate, la EVZ Play.

Acesta a explicat și motivul pentru care a ales să se întoarcă în acest partid.

„Mă întorc pentru că până la urmă, dacă este vreo speranță pentru țara asta, nu se poate realiza decât prin intermediul unei forțe politice. Mi-am dat seama că o forță politică nu are șanse în România și, chiar dacă din punct de vedere teoretic, există posibilitatea ca eu în PNL să aduc o mică contribuție sau mai mare la o politică de dreapta eu o fac. Avem datoria să luptăm în continuare în ceea ce credem noi”, a mai spus Viorel Cataramă.

Cine ar putea fi viitorul președinte al României dacă ar fi vorba de o alianță comună între PSD și PNL

De asemenea, Viorel Cataramă a vorbit și despre alianța PSD PNL pentru alegerile din 2024, spunând că pentru stabilitatea României acesta este un lucru bun.

Mai mult, omul de afaceri a explicat că Mircea Geoană, actualul secretar adjunct al NATO, ar fi cel mai bun candidat comun al PSD PNL, cu toate că nu aceasta este dorința lui personală, însă alegerea ar fi bună pentru binele României, ținând cont de experiența internațională pe care o are și din perspectiva funcției la NATO.

„Eu vreau să vă spun că am fost primul din România care a cu șase luni înainte și a spus că pentru stabilitatea României este nevoie de o guvernare PSD – PNL.

Dacă mă întrebați astăzi și ar depinde de mine, eu aș vrea ca PSD-ul și PNL-ul să meargă pe liste comune cu un candidat unic la președinție, Mircea Geoană. Dacă PSD-ul este de acord să-l nominalizeze drept candidat”, a mai transmis omul de afaceri.

De asemenea, omul de afaceri Viorel Cataramă, prezent luni în podcastul EVZ-Play, a vorbit și despre urmările războiului din Ucraina. Mai mult, Cataramă spune că mizează pe criptomonede şi evaluează politica economică a Guvernului din perspectiva economică a unui om de afaceri care nu iubește deloc amestecul statului in lumea business-ului.

Emisiunea a început live, la ora 12.00, pe canalul de YouTube EVZ-Capital şi pe pagina de Facebook evz.ro.

Întreaga emisiune poate fi urmărită accesând acest link https://fb.watch/dtyTtQOy-X/