EXCLUSIV: El ar putea fi noul președinte al României! Cine ar putea să îi ia locul lui Klaus Iohannis

AUR e pe cai mari, fiind singurul partid care crește în sondaje. Țintește deci nivelul următor și se pregătește intens pentru alegerile din 2024, deci implicit pentru funcția supremă în stat. Invitat în podcastul EVZ Play cu Robert Turcescu, Claudiu Târziu are şcoala făcută la timp, are cărţi publicate şi are verbul la el. Co-președintele AUR a dat detalii despre profilul pe care partidul îl vizează ca viitor președinte al României.