in formularul de informații standard se menționează, contrar legii, faptul că respectivul consumator nu are dreptul de renunțare la contractul de credit in termen de 14 zile;

prezența in contract a unei clauze prin care, in cazul in care banca modifică (unilateral) prevederi privind costurile creditului (comisioane, dobânzi etc), in urma notificării consumatorul are “posibilitatea” să accepte sau să “renunțe la serviciile contractate”; aceasta clauză este contrară legii care prevede expres că in situația in care consumatorul nu este de acord cu modificările, contractul rămâne nemodificat;