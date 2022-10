Istoricul Marius Oprea a vorbit despre viitorul lui Klaus Iohannis, după ce nu va mai ocupa scaunul de la Cotroceni. Acesta subliniază că actualul președinte „a fost mai mult ca sigur urmărit”.

„Se spunea despre Băsescu că mai mulți generali în servici nu a făcut nici Iliescu nici Constantinescu la un loc. Iohannis l-a întrecut cu brio pe Băsescu. Pentru ca asta să nu se vadă, s-a luat decizia ca asemenea avansări să se facă în secret, să nu apară în Monitorul Oficial.

Iohannis nu va avea aceeași soartă tragică precum foștii președinți. S-a împrietenit cu cine trebuie din clubul care trebuie. El se află pe lista scurtă a viitorilor șefi NATO este doar o găselniță, dar îi creează o punte pentru ceva mult mai sigur la Consiliul Europei. Orice e bine pentru el, nu va mai avea de gând să facă altceva. Nu a deranjat și nici nu o să o facă.

A fost mai mult ca sigur urmărit, fie și de puține dăți. În noiembrie 1989, a avut loc o ședință la Sibiu în care un trimis de Securitate de la București veniseră să îi certe pentru că o stradă și un bloc rămăseseră neurmărite, neurmărite informativ. În rest, tot orașul era sub supraveghere. Nu-mi spuneți mie că un profesor de fizică care este acum președinte a scăpat de sub vizorul Securității”, a declarat Marius Oprea în cadrul podcastului „România lui Cristache”.

Se simte o intensă lipsă de leadership

De asemenea, istoricul a susținut că se simte o intensă lipsă de leadership, iar românii se pot aștepta la orice.

„În ciuda oricărui rău, eu am încredere în capacitatea de a se descurca a românilor. Am fost feriți de asimilare și tocmai de aceea am rămas un neam întreg (…) Se simte o intensă lipsă de leadership și sunt puțin în alertă acum, nu prea știu cum să o dea, cum să o scoată. Ne putem aștepta la orice, chiar la întoarcerea monarhiei, asta pentru a avea o siguranță și să lucreze într-un mediu mai puțin tulbure”, a completat Marius Oprea.