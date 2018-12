EXCLUSIV. Detalii neştiute despre cartofii prăjiţi şi burgerii McDonald’s. Datele spun totul

Daniel Boaje, director general Premier Restaurants România, filiala locală a companiei malteze care operează restaurantele McDonald’s din România, a dezvăluit revistei Capital care sunt planurile de expansiune, dar şi care este cantitatea de cartofi prăjiţi şi burgeri care se consumă la nivel naţional în restaurantele companiei.

"Zilnic vindem aproximativ 130.000 de porţii de cartofi prăjiţi, deci avem în jur de 50 de milioane porţii de cartofi vândute anual în România. În ultimii 23 de ani am vândut peste 70 de milioane de burgeri Big Mac în România şi, încă de la deschiderea primului restaurant McDonald’s în ţara noastră, Big Mac este unul dintre cele mai populare produse din meniu. Și cartofii sunt foarte apreciaţi de clienţii care ne vizitează, iar anual vindem 50 de milioane porţii de cartofi", a declarat pentru Capital Daniel Boaje, director general Premier Restaurants Romania.

Alte trei restaurante vor fi deschise până la sfârşitul acestui an.

"Prioritatea noastră este dezvoltarea lanţului de restaurante, astfel încât planurile de expansiune sunt ambiţioase şi până la finalul anului vom avea 78 de restaurante McDonald’s în România. În acelaşi timp, avem şi 31 de cafenele McCafé la nivel naţional", spune directorul general Premier Restaurants Romania.

Daniel Boaje estimează că în anii următori compania va deschide circa şapte restaurante McDonald’s pe an.

"Vom încheia anul 2018 cu opt deschideri de restaurante McDonald’s şi ne păstrăm planul ambiţios şi ritmul alert de expansiune, astfel încât în anii următori estimăm că vom deschide aproximativ şapte restaurante McDonald’s pe an.

În plus, avem în plan remodelarea de aproximativ cinci restaurante pe an, astfel încât ne aşteptam ca până în 2020 să finalizam procesul de remodelare şi să introducem sistemul operaţional digital Experience of the Future în toate restaurantele McDonald’s din România, pentru a simplifica interacţiunea clienţilor în restaurantele noastre", adaugă el.

În 2017 compania a avut o cifră de afaceri de 687 milioane lei şi un profit de 79 milioane lei.

"Pentru că avem planuri foarte mari şi vom încheia anul cu opt noi restaurante McDonald’s în România, ne aşteptăm ca în 2018 să depăşim procentul de creştere din 2017", precizează Daniel Boaje.

În prezent, reţeaua McDonald’s din România cuprinde 75 de restaurante în 21 de oraşe şi 4.500 de angajaţi.

Pe lângă piaţa din România, Premier Capital deţine franciza McDonald’s pentru Malta, Grecia şi cele trei ţări baltice.