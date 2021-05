Gruparea din spatele controversatului atac cibernetic a întocmit o „listă albă” în care sunt menționate țările ce nu vor fi atacate de către ransomware-ul lor. Astfel, lista arată că atacurile vizează doar țările ce vorbesc limba engleză, „în timp ce evită fostele țări sovietice.”

Mai precis, ransomware-ul lor nu va ataca un sistem dacă detectează că limba și regiunea lui este una dintre următoarele:

„Suntem un produs nou pe market dar asta nu înseamnă că nu avem nicio experiență și am venit de nicăieri. Am primit milioane de dolari profit prin parteneriatele noastre cu alți cryptolockeri cunoscuți. Am creat DarkSide deoarece nu găseam produsul perfect pentru noi. Acum îl avem”, este scris într-o postare realizată pe blogul lor.