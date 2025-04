Victor Ponta a recunoscut că a dat șpagă. ”Dar s-a prescris”, a adăugat politicianul. De fapt, este vorba despre un episod de pe vremea când fostul premier făcea armata. În regimul Ceaușescu, desigur.

Cât despre posibilitatea cea mai des întâlnită, aceea de a da șpagă ca să îți păstrezi carnetul de șofer, politicianul spune că nu a uzat de așa ceva. În schimb, a rememorat cu plăcere un moment petrecut alături de fiica sa Irina.

”M-a oprit polițistul pentru viteză. Am cooperat, am predat actele, dar am făcut-o ca să vadă Irina cum se procedează atunci când greșești. Polițistul a intrat în jocul meu, dar a fost sincer impresionat că am vorbit atât de frumos și mi-a dat numai un avertisment, deși am insistat pentru amendă. La plecarea, Irina a zis ”te-au lăsat, te-au lăsat, pe mami n-au lăsat-o!”, a spus Ponta în podcastul Hai România!