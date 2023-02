Putem spune despre Damian Drăghici că a avut o viață ca în filme. La 18 ani, a fugit din România prin Iugoslavia comunistă și a ajuns în Grecia. Acolo, a cântat pe străzi și în cluburi, până a fost descoperit de subsidiara olandeză a firmei Sony Music, care i-a dat oportunitatea de a înregistra.

Damian Drăghici a absolvit colegiul de muzică Berklee cu magna cum laude

După o audiție la Atena, i s-a oferit o bursă integrală la renumitul colegiu de muzică Berklee din Boston. Cum acolo nu exista niciun profesor de nai cu care să poată studia, a studiat cu profesorul de saxofon George Carzone. A absolvit în numai un an, în condițiile în care durata medie de studii este de 4 ani. Însăși președintele instituției a recunoscut că are un talent de la Dumnezeu.

„Președintele Berklee mi-a spus că sunt un talent natural dat de Dumnezeu. Natural God’ s given talent. Președintele, care era fiul celui care a fondat Berklee, a venit la mine și mi-a zis: Aș vrea să te cunosc pentru că pe lista comisiei a scris pentru prima oară Natural God’ s given talent.

Noi doar te vrem aici, tu poți să studiezi orice vrei. Am studiat jazz, m-am devotat jazzului, e un stil de viață. Trebuie să trăiești jazz, să mănânci jazz, să fii pe lângă oameni jazz, să cânți non-stop jazz (…)”, a povestit Damian Drăghici.

Așa l-a cunoscut pe faimosul jazzman american Randal Brecker, care i-a fost ca un mentor. Acesta i-a oferit șansa de a debuta pe aceeași scenă cu el, astfel că „din momentul ăla s-au deschis o grămadă de… (n.red. – oportunități)”.

Aventura americană a lui Damian Drăghici

Muzicianul a povestit mai multe episoade spumoase din perioada în care a trăit în SUA, printre care relația cu fiica unuia dintre profesorii săi, sau căsnicia cu o americancă pe nume Jennifer, care a durat 6 ani de zile.

Acesta a mai mărturisit că deși muzica este marea sa pasiune, a dorit să trăiască onorabil din ea. Ca exemplu, a povestit despre momentul în care a cunoscut manager important al PBS (Public Broadcasting Service), televiziunea publică din Statele Unite.

„Aș fi putut să cânt în cârciumi românești, dar mi-am spus mai bine lucrez la Berklee la cofetărie. Copiii de muzicieni dacă dau cu gustul de bani, se duce la o cârciumă, se strică. (…) Stai aici în sărăcie ca să poți să crești. Am decis cu naiul să-mi construiesc, mă chema lumea. Mi-am construit o altă comunitate, am ieșit din aia a cârciumii. Ușor-ușor, cântam într-un club, a venit un tip la mine, ai vrea să faci un concert pentru PBS? Atunci pe loc i-am zis: Can you give me some (n.red. – money)? No, in the future. No, I’m hungry now”, a spus Damian Drăghici.

„Arta o faci pentru tine că e pasiune, sau te schimbi și o faci și pentru bani”, a adăugat el.