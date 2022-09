Banii destinați laserului de la Măgurele au fost redirecționați către Cehia și Ungaria.

Invitată la podcastul România lui Cristache, difuzat pe canalul de YouTube al EVZ Capital, Corina Crețu, fostul comisar european pentru politică regională, a dezvăluit care a fost greșeala autorităților noastre.

„Am avut întâlnirea legată de pierderea banilor la Măgurele. A venit ministrul Cercetării. Deci noi, comisia, am pus să nu se piardă acele 300 de milioane de euro, pentru că era un proiect fanion. (…)

Deci tu ca ministru al Cercetării să ai la masă miniștrii din țările care dădeau bani pentru proiectul de la Măgurele, Comisia Europeană și a rămas consemnat acolo, ministrul Cercetării a spus: «Eu nu pot să iau o decizie până când nu mă duc acasă».

Am fost atacată atunci și de PSD, dar și de Opoziție”, a spus Corina Crețu, precizând că este vorba de perioada în care miniștrii României răspundeau doar la ordinele lui Liviu Dragnea.

„Nu se făcea nimic fără acordul domnului Dragnea. Eram cu domnul ministru al Transporturilor, că «Să vorbim cu Liviu…». (…)

Până la urmă, dânsul nu era la guvernare. Miniștrii ar fi trebuit să aibă curajul să spună. A fost un servilism la maximum, pe care eu nu-l înțeleg”, a adăugat fostul comisar european pentru politică regională.

Relația cu Liviu Dragnea

„În primul rând că sunam și nu-mi răspundea niciodată domnul Dragnea la telefon. Singurul moment în care am fost sunată de dânsul, a fost momentul în care am ieșit public și am zis că nu este normal să se mai dea vina, acel discurs de la Comisia Europeană, când mi-a spus că am făcut foarte mult rău partidului.

Și am zis că între interesele partidului și ale țării, eu nu pot… Este atribuția mea de comisar european”, a mai spus Corina Crețu.