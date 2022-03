Europarlamentarul Cristian Terheş a venit, în premieră, în studioul podcastului EVZ-Pla, pentru un dialog cu Robert Turcescu.

Cei doi au discutat despre misterul pandemiei de coronavirus şi despre felul în care s-a terminat: aproape la fel de brusc cum a început. Ce se mai aude cu ancheta privind achiziţia de vaccinuri? Dialogul continuă cu informaţii despre războiul din Ucraina şi a felului în care se implică SUA şi NATO în gestionarea acestui conflict.

Terheş: Eu sunt în continuare preot, slujesc, dar nu mă expun cu chestia asta

În contextul discuţiei despre pandemiei şi a faptului că, la început, nici preoţii sau pastorii nu intrau la bolnavii de COVID-19, Cristian Terheş a ţinut să lămurească situaţia sa, precizând că este în continuare şi preot.

“Pe perioada în care sunt în politică, am făcut cerere să fiu eliberat de orice atribuţie. Eu nu mai am obligaţii, nu am biserica mea, nu am obligaţiile pe care le are orice preot.

Eu sunt în continuare preot, slujesc, dar nu mă expun cu chestia asta, nu merg îmbrăcat în preot. Nu vreau să implic biserica.

Nu este o chestiune… în funcţia asta publică în care eşti, cât timp eşti, poate ai anumite poziţii publice care nu sunt agreate de toată lumea.

Pe de altă parte, în biserică trebuie să fie loc pentru toţi, indiferent de ce opinie politică au. Şi atunci am zis să le ţin pe cele două separate. Am făcut chestiunea asta de acord cu episcopul”, a explicat europarlamentarul român.

În continuare, jurnalistul Robert Turcescu l-a provocat pe Cristian Terheş la o discuţie despre “decontul” care ar trebui să existe după pandemia de COVID-19, atât la nivelul României, dar şi la nivel european.

Comisie de anchetă a COVID în Parlamentul European, înfiinţată cu mare greutate

Cu această ocazie, europarlamentarul a vorbit despre o nouă comisie înfiinţată la nivelul Parlamentului European.

“Deciziile acestea sunt decizii politice. Un partid politic sau o alianţă de partide vor trebuie să spună – Noi ne luam ca obiectiv politic să clarificăm ce s-a întâmplat în perioada aceasta, costurile, totul.

Uitaţi-va cum s-a trecut peste tot ce s-a întâmplat în aceşti 2 ani. A venit războiul din Ucraina, gata, nu se mai vorbeşte de chestiunea asta.

La nivelul Parlamentului European, la solicitarea mea şi a altor colegi, s-a făcut o comisie de anchetă a COVID-ului. Au fost multe lucruri făcute pe tăcute, aveai nevoie să păstrezi o anumită reţinere până nu se întâmplă şi s-a întâmplat”, a declarat Cristian Terheş.

“Vreau să ştiu cine a plătit, cui s-a dat procentul ăla”

Europarlamentarul a confirmat că, altfel, înfiinţarea acestei comisii ar fi putut fi blocată.

“Evident! (…) Eu sunt membru în această comisie. Deşi am fost cel mai virulent, să spun, critic a ceea ce se întâmplă, eu sunt membru supleant, nu sunt membru plin în comisia asta.

Şi faptul că sunt membru supleant, cu greu am intrat. S-a cerut de sus – Terheş să nu intre în comisia asta!

Pentru că eu am nişte obiective. Vreau să se clarifice chestiunea cu contractele, de exemplu. Vreau să ştiu câţi bani s-au dat şi ce clauze există şi cine, ce procent din contractele respective a primit.

Pentru că în momentul în care intermediezi genul acesta de contracte medicale… eu am lucrat în America pentru o firmă medicală, pentru produse non-invazive.

Când vorbeşti despre contracte la preţuri atât de mari, cineva primeşte un procent: intermediarul. Aşa se practică. Vreau să ştiu cine a plătit, cui s-a dat procentul ăla şi cât a fost, ce discount s-a primit.

Adică îţi vine New York Times şi spune că îţi costă un vaccin aproape 20 de dolari. Păi am înnebunit?”, a mai afirmat Cristian Terheş în cadrul discuţiei cu Robert Turcescu.