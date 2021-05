Lovitură fără precedent pentru AUR chiar după Paște. În plenul de marți, Senatul a respins proiectul de hotărâre prin care grupul senatorilor AUR solicită înfiinţarea comisiei de anchetă referitoare la organizarea acţiunii de evacuare şi transfer al pacienţilor internaţi la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie şi TBC Osteoarticular „Foişor”.

De menționat este faptul că, în cursul săptămânii trecute, Grupul USR PLUS din Senat a anunţat că se opune instituirii unei comisii de anchetă parlamentară în cazul transferului pacienţilor de la Spitalul Foişor.

Mai exact, aceștia susțineau că, în cazul în care a fost încălcată legea, este de datoria organelor de anchetă penală să stabilească vinovaţii. În acest context, liderul senatorilor USR PLUS Radu Mihail a afirmat că justiţia trebuie să îşi urmeze cursul, dacă a fost încălcată legea, iar Parlamentul dă legi, nu anchetează.

Parlamentul nu este un organ de anchetă

Totodată, Radu Mihail a mai precizat că Parlamentul este organ legislativ şi nu de anchetă și a atras atenţia că propunerea PSD este cel puţin ipocrită, în condiţiile în care acelaşi partid nu a vrut o anchetă parlamentară nici în cazul incendiului de la Colectiv şi nici în cazul incendiului de la Maternitatea Giuleşti, se arată într-un comunicat de presă al Alianţei USR PLUS.

În același timp, acesta a mai adăugat că ASSMB în subordinea căreia este Spitalul Foişor este puternic politizată. Mai exact, directorul spitalului a fost pus în funcție de un fost primar al Capitalei, membru PSD.

În acest conetxt, Mihail Radu s-a întrebat dacă nu cumva acest lucru ar trebuie, de fapt, anchetat.

„Spitalul Foişor este în subordinea ASSMB – Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. Avem o instituţie – ASSMB – puternic politizată şi un spital al cărui director general a fost uns în funcţie de fostul primar PSD-ist al Bucureştiului.

Haideţi să anchetăm şi acest lucru, vreţi? Am putea să ţinem parlamentul într-un şir nesfârşit de anchete despre abuzuri sau greşeli grave legate într-un fel sau altul de PSD. USR PLUS se pronunţă pentru depolitizarea funcţiilor din sănătate, ceea ce pare să deranjeze. Şi USR PLUS vrea ca întâi justiţia să îşi urmeze cursul”, a conchis Radu Mihail.