Changpeng Zhao, CEO-ul Bianance, a avut luni o prezență modestă, cu toate că este una dintre cele mai recunoscute fețe din industria crypto și adevărata sa avere nu poate fi pur și simplu clar măsurată, mai ales că nu este adeptul banilor normali (FIAT) și nu deține proprietăți sau alte bunuri de lux. Mai mult, nici măcar nu are o pasiune pentru muzică și pentru artă, recunoscând că în timpul liber preferă să asculte audio book-uri întru dezvoltarea sa. Acesta a explicat că după o anumită sumă banii nu mai au pur și simplu valoare, ci importante sunt proiectele pe care le desfășoară. Mai mult, el a promis că va dona toate averea sa și face constant acte de caritate.

Changpeng Zhao a explicat că vrea să investească în România pentru a dezvolta această industrie, având astăzi o serie de întrevederi cu mai mulți oficiali români, printre care și Sebastian Burduja, Ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Una dintre cele mai bogate persoane din crypto la nivel mondial

Totuși, acesta are un background economic extrem de activ, fiind unul dintre creatorii platformelor de tranzacționare a acțiunilor bursierei, înainte să devină CEO-ul exchange-ului de criptomonede Binance cu operaţiuni de zeci de trilioane de dolari doar anul acesta. El s-a întâlnit la București cu mai mulți oficiali români discutând cu aceștia de viitoarele reglementări din industria crypto, în condițiile în care România are un număr mare de persoane interesate de această tehnologie nouă, aflată încă la început.

Cel puțin pe hârtie, fondatorul Binance, Changpeng Zhao, se numără printre cei mai bogați oameni din lume. În vârstă de 45 de ani, acesta conduce cea mai mare bursă de criptomonede, cu o valoare estimată la 300 de miliarde de dolari, de aproape șase ori mai mare decât valoarea de piață a celui mai apropiat concurent cu sediul în SUA, Coinbase. În timp ce revista Forbes spune că averea lui este estimată la 17,4 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaire Index, Changpeng Zhao ar avea, de fapt, o avere estimată la 96 de miliarde de dolari, ceea ce îl face cea mai bogată persoană din domeniul criptomonedelor. Doar în 2020, profitul companiei a fost cuprins între 800 și 1 miliard de dolari.

„Nu sunt sigur că sunt cea mai bogată persoană din lume în crypto, am acțiuni ale companiei, dar nu am scos banii încă. Mă consider un antreprenor și planul meu nu este doar să fac bani, nu maximizăm profitul, nu creștem taxele, vreau doar să creez o comunitate. Banii ajung să nu mai fie un factor important după o vreme. Ca individ, de câți bani ai nevoie? Cât valorează un milion de dolari, zece milioane de dolari, o sută de milioane, dar după o sută de milioane, cât valorează următoarea sută de milioane? Nu te va ajuta prea mult, așa că nu vei fi capabil să o cheltuiești. Banii își pierd valoarea după o anumită cifră. Așa că un milion de dolari este o sumă de bani, bine, banii pot fi investiți într-un proiect, iar tu vrei niște bani pentru a dezvolta un proiect, să investești, să angajezi o echipă

Azi nu mai suntem limitați de asta. Limitările țin de oamenii pe care îi putem angaja, asta este partea grea. Banii sunt doar o dimensiune, ceea ce devii este o altă dimensiune, sănătatea la fel, timpul tău la fel. Când ajungi să maximizezi o resursă limitată deja vrei să le ridici și pe celelalte. În prezent îmi folosesc energia să dezvolt comunitatea și nu mă gândesc așa mult la a face bani. Avem un departament care se ocupă de donații. Treaba mea este să găsesc cea mai bună echipă”, a explicat Changpeng Zhao în exclusivitate pentru capital.ro.

De asemenea, acesta a spus că își va dona întreaga sa avere, dar încă nu știe când și în ce mod. Mai mult, a tot atras atenția că piața crypto își va reveni, chiar dacă în prezent este la un nivel scăzut, atrăgând atenția că ea a crescut în ultima perioadă. Mai mult, a vorbit despre o anumită perioadă ciclică de 4 ani vizibilă atât pe burse, cât și în piața crypto.

Făcând o comparație între sistemul financiar tradițional și cel bazat pe crypto, Changpeng Zhao spune că cel dintâi consumă cu mult mai multă energie decât cel de-al doilea, atrăgând atenția doar cu privire la numărul clădirilor deținute de bănci la nivel mondial și cât energie electrică consumă acestea de fapt. De asemenea, acesta spune că lucrează constant pentru a dezvolta exchange-ul pe care îl conduce, cel mai folosit la nivel mondial în prezent și lucrează și cu autoritățile în acest sens.

De la exilat la miliardar

Născut în 1977, acesta a plecat la vârsta de 12 ani din China și s-a stabilit cu familia în Canada, având naționalitate canadiană, după ce tatăl său a fost considerat burghez de guvernul chinez și exilat. De-a lungul timpului, în tinerețe, acesta a lucrat chiar și la McDonalds.

După absolvirea facultății, Zhao a făcut un stagiu la Tokyo, lucrând pentru un subcontractant al Bursei de Valori din Tokyo, unde a dezvoltat un software pentru compararea ordinelor de tranzacționare. Apoi a lucrat cu normă întreagă timp de patru ani la Bloomberg Tradebook, unde a fost dezvoltator de software de tranzacționare a contractelor futures.

Începând cu 2013, a lucrat pentru diverse proiecte de criptomonede, cum ar fi Blockchain.info, și a fost, de asemenea, pentru o scurtă perioadă de timp, director de tehnologie al OKCoin. În 2014, și-a vândut apartamentul din Shanghai pentru aproximativ 1 milion de dolari pentru a folosi acești bani pentru a cumpăra Bitcoin.

După ce a lansat bursa de criptomonede în iulie 2017, Binance a reușit să strângă 15 milioane de dolari în cadrul unei oferte inițiale de monede, iar tranzacționarea a început pe bursă unsprezece zile mai târziu. În mai puțin de opt luni, Zhao a transformat Binance în cea mai mare bursă de criptomonede din lume în funcție de volumul de tranzacționare (începând cu aprilie 2018). Zhao a lansat, de asemenea, Binance Coin în 2017, care este un token de utilitate care oferă proprietarilor săi diverse beneficii, cum ar fi reduceri la taxele de tranzacționare. În aprilie 2019, Binance a lansat Binance Smart Chain, care are funcționalitate de contract inteligent și este un concurent al Ethereum.

Viitor crypto, prin ochii CEO-ului Binance

Răapunzând unei întrebări adresate de capital.ro, acesta a explicat și modul în care vede viitorul crypto, explicând că este o tehnologie nouă, cunoscută și folosită de doar 3% din populația globului. Atunci când va fi folosită de mai mult de 20 de procente aceasta va lua avânt.

„Când o nouă tehnologie ajunge la zece procente de adopție, asta se poate resimți mai ales în cazul celor care au folosit-o inițial, entuziaștii care vor să încerce lucruri noi. Apoi, după ce este folosită 20 și ceva de procente, ea devine mainstream și va crește exponențial. Care aplicație o va face să ajungă aici nu sunt sigur. Este ca și cum am spune care aplicație a făcut internetul să fie mainstream. Este social media, sunt cumpărăturile online? Cred că totul contribuie puțin câte puțin, inclusiv telefoanele mai performante. Nu cred că va fi un singur lucru. De aceea încercăm să dezvoltăm mai multe proiecte care să crească. Internetul nu a fost creat de o singură persoană. Așa că eu cred că inovația vine din a avea multe lucruri, mai bune decât cele la care participi deja”, ne-a mai povestit unul dintre cei mai bogați oameni din lume.

Miliardarul fără posesiuni fizice

Vorbind despre sine și pasiunile sale, Changpeng Zhao a recunoscut că nu deține proprietăți pe numele său, nici mașini scumpe, nici bunuri de altă natură. Mai mult, nu are nici măcar bani în conturi la bănci, toată averea sa fiind deținută în monede virtuale. Acesta spune că Bitcoin este cea mai bună variantă pentru a muta sau transfera sume mari de bani cu costuri minime.

„Îmi place să călătoresc și călătoresc mult, dar nu îmi plac lucrurile fizice. Nu am mașini, deoarece nu le pot muta dintr-o țară în alta, dar îmi place să văd lumea. Trebuie să vedem lumea.

Asta îmi place să fac, să văd diferite culturi, fac exerciții fizice, ies cu prietenii, lucruri normale pe care toți oamenii normali le fac. Nu îmi place arta, nici mașinile, pentru că nu le pot lua cu mine peste tot. De asemenea nu ascult muzică, ascult cărți când am timp liber care mă ajută să înțeleg cum funcționează lumea în care trăim. Încerc să îmi minimizez hobby-urile și să nu fac foarte multe lucruri.

Nu pot să fac foarte multe lucruri în paralel în același timă, cum e Elon Musk care are trei companii, mă țin doar de un singur lucru”, a mai explicat antreprenorul.