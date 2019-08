O să trecem direct la subiect – care sunt lucrurile care fac un site să fie bun? Ce rol are design-ul și care ar fi elementele la care trebuie să atragem atenție dacă, să zicem, vrem să creăm un site?

Un site trebuie să exceleze din două puncte de vedere: design (user interface) și funcționalitate (user experience).

La nivel de design este esențial ca un site să se încarce frumos pe toate device-urile, sistemele de operare și rezoluțiile de ecran. Culorile trebuie să se combine frumos, fonturile trebuie să fie lizibile și de dimensiuni potrivite, iar imagistica și producția video trebuie să fie originale și de calitate. În general se recomandă simplitatea. Less is more, nu?

Funcționalitatea ține de faptul ca utilizatorii să-și rezolve problema cu care au venit într-un timp cât mai scurt. Aici putem vorbi despre viteza de încărcare, prezența certificatelor SSL (https://) pentru navigarea în siguranță, posibilitatea de a comanda și achita produse online, prezența datelor de contact și a formularelor de chat online, traducerea site-ului în limbile potențialilor clienți (ro, ru, en, etc.)

Am ajuns să lansăm un site pentru business-ul nostru, cam cât trebuie să fim pregătiți să scoatem din buzunar? Cât ne va costa să creăm un site care vinde?

Costul unui site reiese din complexitatea lucrărilor necesare, și există o regulă simplu în acest domeniu – cât plătești – atât primești. Un alt aspect important este că niciun site nu poate garanta vânzări, acestea depinzând de o serie de factori externi: produs, customer service, preț etc.

În costul unui site intră lucrări precum design și programare web, design grafic și producție video, copywriting și traduceri etc. În 2019 este esențial ca totul să fie perfect. Design-ul să fie adaptat pentru versiuni desktop și mobile, cu o interfață comodă și plăcută la aspect. Materialele grafice să fie originale, nu din stockuri de imagini, iar funcționalitatea să fie completă (online chat, solicitări de ofertă, posibilitatea de a achita cu cardul, etc.). Și totuși nici un site nu va vinde fără o promovare adecvată, fie că este vorba de motoarele de căutare (SEO) sau rețelele de socializare (SEM).

Acestea fiind spuse, prețul unui site web începe de la 2-3 sute de euro (pentru un site carte de vizită, site personal, landing page, ceva foarte simplu) și poate ajunge la zeci de mii de euro, în cazul portalurilor complexe. De exemplu, costul site-ului nostru SEOlium este de 1000 euro, pe când costul de producție a site-ului unei companii mari, precum Orange Moldova, (unde mai mult ca sigur activează constant o echipă de designeri grafici, web designer, copywriteri, traducători, developeri, experți SEO/SEM, project manageri și alți specialiști) ar putea ajunge și la sute de mii de euro, iar costurile de întreținere să depășească suma de zeci de mii lunar.

Ce presupune promovarea unui site? Care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le facem pentru a fi vizibili?

Construirea unui site bun este doar un început, dacă în spate nu există o echipă de marketing/agenție SEO care să se ocupe de promovarea acestuia. Unele dintre cele mai sigure metode de promovare online în 2019 rămân SEO (promovarea pe motoarele de căutare) și SEM (promovarea în Social Media).

Email marketing continuă să aducă rezultate bune în cazul vânzărilor către clienții existenți. Aici putem vorbi și despre SMS marketing.

Retargetingul și remarketingul sunt alte tehnici prin care se aduce în atenția consumatorului un produs cu care a interacționat anterior.

Promovarea pe platforme online pentru publicitate este o altă metodă pentru a crește vizibilitatea site-ului. De exemplu, Google Ads oferă posibilitatea de a crea anunțuri pentru publicul țintă, cu link direct către o anumită pagină.

Guest blogging este o formă de colaborare online, care necesită identificarea site-urilor cu aceeași nișă, care să plaseze texte de blog sau comerciale, în care să fie inclus un link către alt site.

Cum stabilim o conexiune cu vizitatorul site-ului nostru? Cum putem câștiga clienți online?

Un site (magazin virtual) nu diferă prea mult de un magazin fizic. Într-un butic fizic atmosfera este redată prin lumină, aer, muzică, etc., iar un site comunică toate acestea prin culori, fonturi, meniuri, texte. Potențialii clienți pot simți vibe-ul chiar din primele câteva secunde, și exact atâta timp ai la dispoziție pentru a rezona cu vizitatorul online. Dacă pagina se încarcă rapid, conținutul este intuitiv și prezintă încredere, dacă există posibilitatea de a contacta vânzătorii prin mai multe metode, dacă oferta este bună – oamenii vor cumpăra.

Cât de des trebuie să facem schimbări ale designului? Ce motive stau la baza unui redesign al site-ului?

Modificarea site-ului nu este absolut necesară la un anumit interval de timp. Totuși, redesignul site-ului este benefică pentru actualitatea acestuia și ar trebui realizată o dată la 2 ani. Înainte de luarea unei asemenea decizii este importantă realizarea unui audit al site-ului în urma căruia puteți stabili avantajele și dezavantajele versiunii actuale.

Progresul tehnico-științific influențează direct această decizie, respectiv majoritatea companiilor își adaptează site-ul la versiuni desktop și mobile comode pentru client și accesibile în mai multe limbi de afișare. Schimbările interne din companie, de exemplu schimbarea brand book-ului, de asemenea reprezintă un motiv pentru redesign.

