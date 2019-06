Cei doi au dorit să vină cu un suflu nou pe piață și să pună pe primul loc clientul, în orice circumstanțe. Au prețuri extrem de avantajoase și mașini noi, bine dotate „Doar așa putem obține un profit în creștere pe termen lung. Dacă ai clienți fericiți și mulțumiți, ei se vor întoarce și-și vor aduce și prietenii. Și așa firma ta va cunoaste o crestere organica, sigura”, a explicat Cătălin Tripovici pentru Capital.

Alexandru Caragață, la doar 33 de ani, are deja o experiență bogată în acest business al închirierilor auto. Student la Management și Afaceri Internaționale, avand nevoie sa inchirieze de cateva ori masina pentru scopuri personale, intr-o zi i-a venit ideea să-și facă o companie care să aibă legătură cu industria auto, dandu-si seama ca la momentul respectiv exista o cerere neacoperita in piata. Asa a inceput proiectul inchirierilor auto in anul 2006, pe o piata noua la vremea aceea, cu doar 6 Dacia Logan cumparate second hand si 2 Renault Megane in leasing. Deși avea doar 22 de ani, a vrut să-și asume riscul de a porni pe cont propriu. Nu dorea să fie angajat, ci patron și așa a și fost.

În anul 2016, 10 ani mai tarziu, a înființat firma Autorevolution, iar prietenul lui Cătălin Tripovici a venit alături de el cu o infuzie de capital consistentă. Ambiția celor doi era să facă din brand-ul Expedicar un model pe piața închirierilor auto și în 2019, mulți clienți ne-au confirmat deja că au reușit.

Cum se diferențiază pe piață

Cei doi antreprenori se diferențiază de restul competitorilor prin câteva servicii, aproape inexistente pe piață. Servicii door to door, asistență 24 din 24 de ore și nu țin în flotă mașini mai vechi de 6-12 luni. Practic le achiziționează de noi, le finanteaza din linia proprie sau cu ajutorul leasing-urilor, le inchiriaza și în câteva luni le revând, tocmai pentru ca orice client să beneficieze de autovehicule noi si dotate, in functie de clasa, cu ultimele siteme aparute in materie de confort si siguranta. Prețurile sunt transparente și foarte competitive, de la 15 euro la 30-35 euro. Depinde de autoturism, durata închirierii, perioada anului sau fidelitatea clientului. Au în flotă și mașini de lux, iar aici prețurile sunt într-adevăr mai mari, ajungând și la 70-80 de euro pe zi. Dar nu oricine își permite un Mercedes GLE sau un BMW seria 5. Totuși concurența neloială le face ceva probleme. Portalul internațional, rentalcars.com, fratele booking.com vine cu oferte, care se dovedesc ulterior nereale, de închirieri auto cu 3 euro pe zi.

„Psihologic vorbind, nu renunță la cei 3 euro”

„Ca să înțeleagă toată lumea o să iau un exemplu concret. O mașină, să zicem un Renault Clio, costă s-o închiriezi, 20 de euro pe zi. Ajungi la acest preț calculând astfel: costul mașinii 10.000 de euro, avans pentru leasing 2.500 euro, cheltuielile logistice, angajații și așa mai departe. Practic ție ca firmă îți poate rămâne să zicem în jur de 4 euro pe zi profit, la această sumă. Clientul este obligat să plătească și o garanție, un depozit de 200-250 de euro, din care sunt reținuți bani în cazul în care se întâmplă ceva cu mașina. Altfel nu.

Ei bine, vrea românul din diaspora să închirieze o mașină. Ajunge pe rentalcars.com, cel mai mare portal din lume, cu un SEO foarte bun și vede ofertă cu 3 euro pe zi. Nu se gândește că așa ceva este imposibil. Și plătește. Undeva cu litere mici scrie că depozitul este 1.000 de euro. Ajunge pe aeroport, unde se întâlnește cu brokerul care-i spune că dacă vrea mașina, îi oprește acești 1000 de euro de pe card, iar dacă vrea să reducă această garanție, poate plăti mai bine 25 de euro pe zi și reduce depozitul la 250 de euro. Și omul de cele mai multe ori acceptă. Pentru că abia a ajuns, este obosit, vrea să se relaxeze, nu vrea complicații. Și astfel ajunge la un preț de închiriere de fapt de 28 de euro pe zi, nu de 20 cum este la noi de exemplu sau la orice firmă care joacă corect. Dacă nu acceptă, când returnează mașina, cineva se va uita „cu lupa” la ea și va constata că ceva nu este în regulă și atunci se vor plăti diverse taxe logistice, taxă pentru stationarea autoturismului in service in vederea repararii, etc și astfel ajungi să rămâi fără jumătate din depozit”, a explicat Alexandru Caragață în exclusivitate pentru Capital.

„Și la noi se poate reduce acest depozit de 200-250 de euro, dacă de exemplu plătești 10 euro în plus pe zi. Dar agentul îți va explica simplu acest lucru și nu va practica un marketing agresiv cum se întâmplă în cazul descris de Alex. Atunci practic brokerul presează clientul care cedează sub presiune. Marea majoritate, psihologic vorbind, dacă au plătit deja și doar 3 euro, nu renunță la contract. Caută să gândească pozitiv și la final se trezesc că de fapt ceea ce credeau că este ieftin era tot ce puteau găsi mai scump pe piață”, a adăugat și Cătălin Tripovici, care este la prima experiență pe acest tip de business.

De la trufe la telecom și mașini

Totuși, de remarcat, că până la 32 de ani are antreprenoriatul în sânge. La bază este inginer auto, asbolvent de Politehnică. Imediat după licență i-a venit ideea cu trufele. Și o bună bucată de timp a avut un business în acest domeniu. Le găsea în România, le exporta în Elveția si Germania, unde exista o cerere foarte mare pe nisa de lux. Ca să înțelegeți dimensiunea acestui business, trebuie să știți prețul unei trufe: 20.000 de euro pentru un produs de 700 grame, extrem de perisabil.

Pentru Cătălin a urmat apoi un lung șir de alte afaceri, import-export mărfuri din China, becuri economice, telecomunicatii, agricultură și acum… înapoi la prima pasiune, mașinile.

Riscurile din acest business sunt mari

„Ne place să muncim. Ne place ceea ce facem și de aceea afacerea merge bine”, spune și Alexandru, care ne-a făcut și o listă întreagă de riscuri pe care le presupun un astfel de business.

„Trebuie să fii foarte atent la clienți pentru că poți rămâne fără mașini. Din păcate, ni s-a întâmplat. Sau nu le-am mai recuperat niciodată sau le-am găsit dezmembrate. Apoi trebuie să ai un capital stabil pe care să-l rulezi pentru că sunt costuri destul de mari pe care trebuie să le acoperi. Toate mașinile noastre au asigurare CASCO. Doar că la dublu prețul pieței. Companiile de asigurări fixează niște prețuri foarte mari. De exemplu, dacă un om obișnuit plătește pentru CASCO 500 euro pe o polita anuala, noi dăm 1000 euro. Este foarte important și să ai un personal bine pregătit, să știe să discute cu clienții, să-i ghideze, să le explice ce este de făcut și să-i identifice pe cei care au drept scop furtul unei mașini. Eu de exemplu, în acest business am învățat răbdarea. Sunt anumiți clienți cu cerințe și pretenții absurde sau reclamații care te lasă fără reacție. Și atunci am învățat echilibrul și răbdarea pentru că altfel nu vei rezista pe piață. Lucrul cu oamenii nu este ușor, iar noi lucrăm cu mulți zi de zi”, a povestit tânărul antreprenor.

