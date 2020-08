În anul 2019, Adevărul Holding publică pe site-ul ministerului de Finanțe rezultatele pentru anul precedent, rezultate care ar da de gândit oricărui contabil din România.

Astfel, trustul de presă anunță pe site-ul Finanțelor un profit net de 300.368.735 de lei, în creștere de aproape 7 ori față de anul precedent, când compania care deține ziarul Adevărul raportase la stat un profit net de 44.576.731.

Interesant este că cifra de afaceri aferentă anului 2018 a fost de 50.059.210, adică de 6 ori mai mică decât profitul. În schimb, veniturile nete din anul respectiv s-au ridicat la nivelul de 337.426.063 de lei.

Mergând mai departe, pentru anul precedent, adică pentru 2017, Adevărul Holding raportase la Finanțe o datorie de 385.089.465 de lei, datorie care, un an mai târziu, anul în care s-a raportat profitul uriaș, fusese stinsă în mare parte. Astfel, în anul 2018, Adevărul Holding mai avea o datorie raporată la Finanțe de 97.044.253 de lei. Așadar, de la an la an, datoria a scăzut cu exact 288 de milioane de lei, cu un nivel apropiat profitului uriaș marcat în 2018.

Lucrurile nu se opresc aici. Ne întoarcem cu și mai mulți ani în spate și vedem în Buletinul Procedurilor de Insolvență că în totalul creanțelor născute până la 9 noiembrie anul 2012 (data la care compania a intrat în insolvență) și aflate în sold la 30 iunie 2018, Adevărul Holding figura cu o creanță de 383.934.132 de lei asupra unui debitor din cardul grupului.

Este foarte importantă acest detaliu. Practic, în iunie 2018, Adevărul Holding avea de recuperat 383 de milioane de lei de la o firmă din cadrul grupului.

Încă un detaliu extrem de important, desprins tot din Buletinul Insolvențelor: Firma din cadrul grupului era, la rândul ei, în insolvență sau chiar faliment.

Ulterior, în 2019 când se publică raportul pe anul precedent, suma devine deja profit pe hârtie, raportat la Ministerul de Finanțe.

Pentru anul 2019, cifrele publicate în urmă cu doar câteva luni, Adevărul Holding a raportat un profit net de 1.071.054, adică de 300 de ori mai mic decât cel din anul precedent, iar veniturile și cifra de afaceri sunt în linie, adică în jurul a 48 de milioane de lei.

Așadar, vorbim de aproximativ 300 de milioane de lei care au figurat ca creanță (în BPI), apoi ca datorie și ca profit net. Cel mai probabil, Adevărul Holding avea o datorie față de o societate din cadrul grupului, care la randul ei era in insolvență. Acea firmă a intrat apoi în faliment, iar Adevărul Holding nu a mai fost nevoită sa plătească cei 300 milioane, deoarece era la randul ei în insolvență.

În 2018 s-a adoptat planul de reorganizare al companiei ca urmare a intrării în insolvență. Toate datoriile pe care Adevărul Holding nu la va mai achita niciodata ca urmare a adoptării acestui plan au fost trecute scriptic ca profit ca să se poata șterge din bilanțul companiei. Așadar, cei 300 de milioane de lei nu au existat niciodată ca bani care au venit in contul companiei. E o operă scriptică pt a „balansa” în contabilitate acele datorii ce nu vor mai fi niciodata plătite conform planului de reorganizare.

Adevărul Holding a fost înfiinţat în toamna anului 2006, de Dinu Patriciu, imediat după achiziţia ziarului Adevărul. În 2012, cu puțin timp înainte să intre în procedură de insolvență, Adevărul Holding fusese preluat de omul de afaceri Cristian Burci, de la Dinu Patriciu.