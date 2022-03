Europa trebuie să scape de furnizorii care finanțează războiul lui Putin. Cristian Bușoi: Trebuie să o facem rapid

Potrivit lui Cristian Bușoi „trebuie să scăpăm de furnizorii care finanțează războiul lui Putin în Ucraina și trebuie să o facem rapid. Parlamentul European și comisia ITRE sunt gata să lucreze în regim de urgență pentru o serie de propuneri concrete”, adăugând, de asemenea, că „măsurile au sens nu doar în contextul agresiunii sângeroase a Rusiei în Ucrainei, ci și pe termen lung, pentru tranziția și creșterea noastră energetică”.

„Comisia intenționează să prezinte până în aprilie o propunere legislativă care impune ca stocarea subterană de gaze în UE să fie până la cel puțin 90% din capacitatea sa, până la 1 octombrie a fiecărui an. Propunerea ar presupune monitorizarea și aplicarea nivelurilor de umplere și ar construi acorduri de solidaritate între statele membre. Comisia a anuțat, de asemenea, că își continuă investigația asupra pieței gazelor naturale, ca răspuns la preocupările legate de potențialele denaturări ale concurenței de către operatori, în special Gazprom”, spune președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European.

Diversificarea surselor este importantă

Europarlamentarul mai spune că la fel de importantă este și diversificarea surselor, spunând că acest lucru va duce la asigurarea securității energetice a statelor membre ale Uniunii Europene.

„Suntem de acord în ITRE că ar trebui crescută în continuare generarea autohtonă de surse cu emisii scăzute de carbon, precum și intensificarea eforturilor de eficiență energetică în toate domeniile economiei noastre. Parlamentul este pregătit să adopte proceduri care să permită achiziții comune de gaze și să crească stocurile strategice. Mai avem nevoie doar de instrumente adecvate pentru acest lucru, iar pentru asta este nevoie de intervenția Comisiei. Modificarea la reglementarea privind securitatea aprovizionării cu gaze trebuie să fie o propunere de sine stătătoare”, a spus acesta.

În plus, Cristian Bușoi a spus că „baza economiilor noastre pe următorii 30 de ani trebuie să fie în acord cu Pachetul „Fit for 55”: surse regenerabile, eficiența energetică, performanța energetică a clădirilor și pachetul privind piața internă a gazelor” și că ” implementarea completă a propunerilor „Fit for 55” ar reduce consumul nostru anual de gaze fosile cu 30%, echivalentul a 100 de miliarde de metri cubi (bcm), până în 2030. Cu măsurile din planul REPowerEU, am putea elimina treptat cel puțin 155 de miliarde de metri cubi de gaze fosile utilizate, ceea ce este echivalent cu volumul importat din Rusia în 2021. Aproape două treimi din această reducere poate fi realizată într-un an, punând capăt dependenței excesive a UE de un singur furnizor, potrivit Comisiei Europene”.

În finalul mesajului, acesta a notat „să nu cădem, așadar, în capcana Green Deal vs Securitatea aprovizionării. Soluții există. Avem nevoie doar de curaj”.