Cotațiile gazelor naturale din Europa au înregistrat miercuri scăderi semnificative, în contextul în care traderii analizează reticenţa Europei de a sancţiona livrările ruseşti. La bursa de la Amsterdam cotaţiile futures au scăzut miercuri cu până la 21%, după ce marţi au înregistrat o evoluţie volatilă.

Germania a permis chiar majorarea achizițiilor de gaze din Rusia

Chiar dacă Executivul comunitar a anunţat că intenţionează să reducă importurile de gaze ruseşti cu două treimi în acest an, analiştii avertizează că găsirea de soluţii alternative va fi dificilă. Mai mulţi lideri din regiune, inclusiv cancelarul german Olaf Scholz, şi-au exprimat opoziţia faţă de oprirea importurilor de energie din Rusia, iar autorităţile de la Berlin au permis chiar companiei de utilităţi Uniper SE să îşi majoreze achiziţiile de gaze din Rusia.

„După anunţul de ieri, Comisia Europeană nu dă semne că ar fi interesată să impună sancţiuni importurilor de petrol şi gaze şi asta a redus îngrijorările cu privire la posibile represalii din partea Rusiei”, a declarat Tom Marzec-Manser, analist la ICIS, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Rusia este responsabilă pentru aproximativ o treime din necesarul de gaze al Europei. Majoritatea livrărilor de gaze ruseşti ajung în Europa prin conducte şi va fi greu de găsit alternative la aceste cantităţi mari de gaze naturale livrate de Rusia. În prezent, livrările de gaze naturale ruseşti se derulează la un nivel normal şi chiar au crescut după invadarea Ucrainei. Creşterea temperaturilor pe măsură ce iarna se apropie de sfârşit contribuie şi ele la diminuarea cererii.

Războiul din Ucraina, risc pentru infrastructura de gaze

Cu toate acestea, traderii sunt în continuare îngrijoraţi de prelungirea războiului din Ucraina care riscă să provoace pagube conductelor de gaze şi altor infrastructuri utilizate la transportul gazelor. În plus, marţi, SUA au decis interzicerea importurilor de petrol şi gaze din Rusia, ceea ce a provocat o undă de şoc pe piaţa materiilor prime.

Miercuri, în jurul orei 10:36 a.m., la bursa de la Amsterdam cotaţiile futures la gaze naturale cu livrare în luna următoare erau în scădere cu 19%, până la 173,99 euro pentru un Megawatt-oră. Pe parcursul acestei săptămâni, preţurile au înregistrat o variaţie de peste 170 de euro, după maximumul istoric de 345 de euro înregistrat luni.

Aceste preţuri record ar putea conduce la o majorare a livrărilor spot de gaze lichefiate în Europa, susţine Tom Marzec-Manser. În plus, piaţa ar putea să înregistreze noi scăderi pe măsură ce gazele scumpe vor eroda consumul. Analiştii de la Citigroup Inc. se aşteaptă ca cererea de gaze să scadă cu 5,4% în acest an. Scenariul de bază al analiştilor mai prevede şi că importurile de gaze ruseşti prin conducte vor scădea cu 34% comparativ cu cel de anul trecut iar diferenţa va fi acoperită în principal prin majorarea intrărilor de gaze lichefiate.