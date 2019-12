O televiziune rusă a prezentat publicului, pentru prima oară, valiza nucleară a lui Vladimir Putin. Dispozitivul care poate porni războiul nuclear printr-o simplă apăsare de buton nu pare însă aşa impresionantă: nu este mai mare decât o geantă de laptop, iar butonul nuclear nu are culoarea bănuită de toată lumea, roşie, ci albă.

Valiza care controlează arsenalul nuclear al Rusiei are un card de memorie, ce are un cod personalizat cu care pot fi controlate rachetele. Cu ajutorul acestui cod, Vladimir Putin Poate da comanda pentru lansarea unui atac nuclear. În plus, valiza îl poate avertiza pe preşedintele rus de iminenţa unui atac nuclear împotriva ţării sale.

Putin nu poate folosi singur valiza nucleară

Vladimir Putin nu are însă cum să lanseze un atac nuclear de unul singur cu ajutorul acestei valize. El trebuie să fie secondat de ministrul Apărării şi de Şeful Statului Major rus, scrie digi24.ro.

Presa din Rusia scrie că liderul de la Kremlin are trei astfel de valize nucleare, iar modelul prezentat publicului este cel mai vechi dintre acestea.

