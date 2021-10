În urmă cu câteva luni de zile, Alexandru Arșinel a dus o luptă cu temutul COVID. Acum, Vasile Muraru a dat noi detalii despre prietenul și colegul său de scenă. El a spus cum se simte Alexandru Arșinel după ce a trecut prin boală.

Vasile Muraru a susținut că Alexandru Arșinel va reveni cât de curând pe scenă. El a spus că va regiza un spectacol.

„O să vină și Alexandru Arșinel la Gale (Galele Savoy, pe 30 octombrie 2021, n red.), el încă joacă. Sâmbăta trecută (pe 9 octombrie 2021, n. red) a jucat. A tot fost internat, dar a venit, a cântat. Acum așteptăm să se facă mai bine ca să revină. Are de toate (probleme de sănătate, n. red), o viață întreagă, atâtea operații, atâtea probleme… se adună. Dar, mulțumim Lui Dumnezeu, așteptăm să se facă mai bine și să reluăm și piesa, Niște Senzații, unde are un rol frumos, i-a făcut și regia. E efortul mai mare acolo, de aceea am și lăsat-o (spectacolul este în pauză, n. red.), mai vedem ce facem…’, a spus Vasile Muraru, conform Fanatik.

Unde poate fi văzut Alexandru Arșinel

La Galele Savoy, acolo unde este așteptat să fie văzut și Alexandru Arșinel, a explicat Vasile Muraru, vor avea loc câteva surprize. Muraru a susținut că vor fi serbate fostele vedete ale teatrului care mai sunt în viață, dar vor fi comemorați și cei care nu mai sunt, precum Nicu Constantin.

Vasile Muraru este cel care l-a înlocuit pe Alexandru Arșinel, la finalul lui 2018, la conducerea Teatrului de Revistă Constantin Tănase’, din Bucureşti. Îndrăgitul actor a decis să se retragă de la conducerea instituției după moartea Stelei Popescu. El a vrut însă să aloce și timp pentru a avea grijă de soţia lui, Marinela, imobilizată la pat, după ce a căzut pe scări şi s-a lovit la cap.

La două luni după ce s-a vaccinat, Alexandru Arșinel (82 ani) și soția acestuia, Marilena, s-au infectat cu coronavirus. Au ajuns la spital și, după mai multe zile petrecute sub supraveghere medicală, au învins virusul.