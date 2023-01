Creștini ortodocși din Rusia și Ucraina sărbătoresc sâmbătă Crăciunul pe rit vechi. În ciuda, armistițiului pentru încetarea focului timp de 36 de ore, anunțat de Vladimir Putin, Kievul susține că forțele Moscovei au continuat atacurile. De asemenea, ministerul britanic al Apărării a precizat, la rândul său, că luptele au continuat la un „nivel de rutină”, relatează The Guardian.

Pe de altă parte, spionajul militar din Ucraina a susţinut că Rusia ar urma să ordone mobilizarea a 500.000 de recruţi în ianuarie, în plus faţă de cei 300.000 chemaţi la arme în octombrie.

Statul Major General al Ucrainei susține că Rusia a pierdut 110.740 de soldați în Ucraina. Statul Major General al Ucrainei a raportat la 7 ianuarie că Rusia a pierdut, de asemenea, 3.066 de tancuri, 6.125 de vehicule blindate de luptă, 4.798 de vehicule și rezervoare de combustibil, 2.062 de sisteme de artilerie, 431 de sisteme de rachete cu lansatoare multiple, 217 sisteme de apărare aeriană, 285 de avioane, 272 de elicoptere, 1.844 de drone și 16 ambarcațiuni.

Spionajul militar din Ucraina a susţinut că Rusia ar urma să ordone mobilizarea a 500.000 de recruţi în ianuarie, în plus faţă de cei 300.000 chemaţi la arme în octombrie, un alt semnal aparent că Vladimir Putin nu are intenţia de a pune capăt războiului, scrie The Guardian, citat de News.ro.

Vadim Skibiţki, adjunctul şefului spionajului militar ucrainean, a declarat că Ucraina crede că recruţii ar urma să participe la un şir de ofensive ruseşti din primăvară şi vară, în estul şi sudul ţării.

Rusia a negat că pregăteşte un al doilea val de mobilizare, Putin spunând luna trecută că ”nu are rost” să vorbească despre o nouă chemare la arme, susţinând că doar jumătate dintre cei mobilizaţi deja au fost trimişi în Ucraina.

Armistiţiul nu a fost respectat

Oficiali ruşi, între care şi Putin, au negat anterior planurile de a ordona o mobilizare, înainte de a declara, în septembrie, ”mobilizarea parţială”.

Avertismentul Ucrainei privind o nouă mobilizare vine în timp ce Rusia susţine că a aderat la armistiţiul unilateral de Crăciunul pe rit vechi.

Ministerul Apărării rus a susţinut, vineri, că trupele au început să respecte încetarea focului de la prânz, ora Moscovei, ”de-a lungul întregii linii a frontului”. Totuşi, o unitate de pompieri din Hersonul controlat de ucraineni a fost bombardată, un pompier fiind ucis şi alţi patru oameni răniţi, potrivit administraţiei regionale din Herson.

Între timp, luptele par să fi continuat pe linia de contact din estul regiunii Doneţk.