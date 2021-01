Procesul lui Donald Trump va avea loc după data de 20 ianuarie. Mitch McConnell a respins cererea democraților de a grăbi organizarea procesului politic al președintelui în funcție, Donald Trump. Acesta a fost pus sub acuzare de Camera Reprezentanților a doua oară într-un singur mandat, potrivit CNN. McConnell vrea să meargă înainte cu procedura, în prima zi în care se va reuni Senatul, 19 ianuarie.

Procesul lui Donald Trump

McConnell a transmis liderului democraților din Senat, Chuck Schumer, că nu îi va chema pe senatori la serviciu înainte de deschiderea oficială a sesiunii camerei în 19 ianuarie. Astfel, procesul politic al lui Donald Trump ar urma să aibă loc după ce Trump își va fi terminat mandatul, în prima sau a doua săptămână a președinției lui Joe Biden.

“Având în vedere regulile, procedurile și precedentele Senatului care guvernează procesele de impeachment, nu există absolut nicio modalitate de a efectua un proces serios și corect în perioada de timp rămasă până la învestirea în funcție a președintelui ales Biden.”, a spus McConnell.

Îndepărtarea lui Trump din funcție prin condamnarea în Senat devine irelevantă. Posibilitatea rămâne ca actualul președinte să fie judecat și condamnat la a nu mai putea să candideze din nou în 2024. Trump a spus în mai multe rânduri că vrea să candideze din nou în 2024.

Trump, primul președinte pus sub acuzare de două ori

Donald Trump a făcut istorie, miercuri, după ce a devenit primul președinte din istoria Statelor Unite pus sub acuzare de două ori. Recordul este cu atât mai semnificativ cu cât Donald Trump nici măcar nu a avut două mandate. Au fost 232 de voturi pentru punerea președintelui sub acuzare. Inclusiv din partea a 10 congresmeni republicani. Împotrivă au votat 197 de congresmeni. 5 s-au abținut. Dintre cei care nu au votat, patru au fost republicani. Votul „bipartizan” de acum pentru punerea sub acuzare a lui Donald Trump este cu atât mai semnificativ cu cât la prima procedură de impeachment a lui Donald Trump. Anul trecut, nu a existat nicio „dezertare” din tabăra republicană.

Donald Trump a fost pus sub acuzare pentru incitare la insurecție. În ziua de 6 ianuarie Trump și-a instigat susținătorii, veniți la Washington din toate colțurile țării, să atace clădirea Capitoliului.